Krijumčaru migranata iz BiH određen je istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku ispitalo je 32-godišnjeg državljanina BiH zbog sumnje da je odgovoran za tragediju na Uni u kojoj je jedna osoba poginula, dok se za više njih još traga, a zbog opasnosti od bijega određen mu je istražni zatvor, izvijestio je u utorak DORH.

Sumnja se da je 32-godišnjak jučer oko 4 sata, na širem području Hrvatske Kostajnice, u dogovoru s nepoznatom osobom pokušao ilegalno prevesti pet kineskih državljana iz BiH u Hrvatsku. Nakana je bila stjecanja materijalne koristi od ilegalnog prevoženja migranata.

Prema navodima tužiteljstva, migrante su ukrcali u čamac na obali Une na području BiH, iako su bili svjesni da plovilo nije prikladno za siguran prijevoz preko nabujale rijeke. Tijekom plovidbe prema hrvatskoj obali u čamac je prodrla voda, nakon čega se prevrnuo i potonuo.

U nesreći je jedan strani državljanin poginuo, dok su osumnjičenik i još dvije osobe uspjeli doplivati do obale na teritoriju Hrvatske. Za preostalim osobama iz potopljenog čamca i dalje se traga.

Sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio je osumnjičenom istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

Tereti ga se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te za protuzakonito ulaženje u Hrvatsku.