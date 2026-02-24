Obavijesti

News

Komentari 1
TRAGEDIJA NA UNI

Krijumčaru migranata iz BiH određen je istražni zatvor

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Krijumčaru migranata iz BiH određen je istražni zatvor
Hrvatska Kostajnica: Pri prevrtanju čamca u rijeci Uni jedna je osoba poginula | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Osumnjičen da je pokušao ilegalno prevesti pet kineskih državljana preko nabujale rijeke kod Hrvatske Kostajnice; čamac se prevrnuo, jedna osoba je poginula, za ostalima se traga.

Admiral

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku ispitalo je 32-godišnjeg državljanina BiH zbog sumnje da je odgovoran za tragediju na Uni u kojoj je jedna osoba poginula, dok se za više njih još traga, a zbog opasnosti od bijega određen mu je istražni zatvor, izvijestio je u utorak DORH.

Sumnja se da je 32-godišnjak jučer oko 4 sata, na širem području Hrvatske Kostajnice, u dogovoru s nepoznatom osobom pokušao ilegalno prevesti pet kineskih državljana iz BiH u Hrvatsku. Nakana je bila stjecanja materijalne koristi od ilegalnog prevoženja migranata.

DRAMA NA UNI Trgnuo sam se iz sna kad sam čuo sirene, odmah mi je sve bilo jasno. To se tu često događa
Trgnuo sam se iz sna kad sam čuo sirene, odmah mi je sve bilo jasno. To se tu često događa

Prema navodima tužiteljstva, migrante su ukrcali u čamac na obali Une na području BiH, iako su bili svjesni da plovilo nije prikladno za siguran prijevoz preko nabujale rijeke. Tijekom plovidbe prema hrvatskoj obali u čamac je prodrla voda, nakon čega se prevrnuo i potonuo.

U nesreći je jedan strani državljanin poginuo, dok su osumnjičenik i još dvije osobe uspjeli doplivati do obale na teritoriju Hrvatske. Za preostalim osobama iz potopljenog čamca i dalje se traga.

KRAJ HRVATSKE KOSTAJNICE Iz ledene Une policajci izvukli tri stranca: Krijumčar iz BiH je u Hrvatsku švercao Kineze?
Iz ledene Une policajci izvukli tri stranca: Krijumčar iz BiH je u Hrvatsku švercao Kineze?

Sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio je osumnjičenom istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

Tereti ga se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te za protuzakonito ulaženje u Hrvatsku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
RASTU TENZIJE

Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

Oporbeni pokret Slovačka, na čelu s bivšim premijerom Igorom Matovičem, nazvao je Fica slugom ruskog predsjednika Vladimira Putina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026