Kriminal, nesposobnost ili tek nemar. Plinska afera iznova otkriva karakter HDZ-ove vlade

Možda je to bio kriminal, možda obična glupost, možda nesnalaženje ili tek manjak koordinacije. Možda je Vlada zaista htjela "pomoći građanima". A možda je željela pomoći nekim tajkunima.

Što god da je doista bio uzrok plinske afere u HEP-u, jasno je da je iza svega ostala ogromna financijska šteta. Kako to, uostalom, obično biva s HDZ-om.

Kriminal, glupost ili nešto treće, ishod je svakako poražavajući.

Andrej Plenković pokušao je aferu u HEP-u po starom običaju dedramatizirati tako što je tu temu zakopao na sam kraj svog jutrošnjeg obraćanja na sjednici Vlade, daleko iza grandioznih uspjeha i postignuća svoje Vlade, pa čak i poslije šahovskog turnira i obnove nogometnih stadiona.

Plus i minus

Plenković se stigao pohvaliti da je Hrvatska "u plusu deset milijardi eura", prije nego što se osvrnuo na aferu tešku deset milijuna eura.

I čak i tada priču o gubicima HEP-a zamotao je u propagandnu mantru o tome da su "zahvaljujući odlukama vlade škole, vrtići, fakulteti, bolnice i domovi za starije, općine, gradovi, županije, vjerske institucije, nevladine organizacije, imali priuštiv plin koji bi inače bilo vrlo teško platiti".

Pa ga je HEP platio deset milijuna eura.

Vlada pere ruke

Detalje je premijer prebacio na svog ministra Davora Filipovića, a Vlada je promjenom uredbe o nabavci plina oprala ruke.

No preko toga ipak se ne smije samo tako prijeći.

Neovisno o tome je li to bilo organizirano kriminalno djelo da HEP kupuje plin po 47 eura, a prodaje po jedan cent, pri čemu su mešetari - i to uvijek isti - kasnije taj plin prodavali po višestruko višim cijenama, ili je to tek bila nekoordinacija HEP-a, Ine i Ministarstva gospodarstva, ili naprosto neznanje jer se nije vodilo računa o eventualnoj šteti koja može nastati iz uredbe Vlade o nabavi plina.

Što god bilo, Vlada mora podnijeti odgovornost.

Otisci prstiju

Jer u cijelu priču upleteni su upravo HDZ-ovi igrači, odnosno država, Ministarstvo, HEP i hrvatska ponovica Ine. HDZ-ovi otisci prstiju ponovno se mogu naći po čitavom lancu događaja. I akteri moraju podnijeti odgovornost, čak i ako ona nije kaznena, nego prouzročenna neznanjem, nemarom, nebrigom, nekoordinacijom.

Jer to je slika HDZ-ove države.

Dok se premijer hvali da smo u plusu, i to isključivo zahvaljujući europskim fondovima, afera u HEP-u otkriva kako se doista vodi država, kako se HDZ-ovi ministri, dužnosnici, njegove institucije, odnose prema državnoj imovini, javnom novcu, tvrtkama u državnom vlasništvu.

Pogubna vladavina

I ponovno, čak i ako to nije bio organizirani kriminal i pogodovanje mešetarima da plin nabave jeftino i prodaju ga skupo, svejedno pokazuje tragičnu nesposobnost HDZ-ove vlade, katastrofalnu neorganiziranost, pogubnu nebrigu koja nas opet stoji milijune eura.

I može Plenković zataškavati aferu, skrivati se iza šahovskih turnira, obnove Maksimira i Poljuda, iza turističke sezone i spašavanja radnika o rada nedjeljom, kad upravo afera HEP otkriva istinski karakter njegove vlasti.

To su njegovi suradnici, ministri, direktori, pa i tajkuni.

Opet se vidi da sve dobro čime se hvali Plenković može pripisati članstvu u Europskoj uniji, a sve loše potječe upravo od njegove stranke i njegove Vlade. I koliko god se pokrivao Europskom unijom, ovakve afere kao u HEP-u razobličuju karakter njegove vladavine.

Nesposobnost, nemar, nekompetencija, a možda i kriminal i korupcija.

Posve dovoljno za ulazak u predizbornu godinu.