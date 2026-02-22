Kriminal u Biogradu: Prevarila je stanare za skoro 400.000 €!

Zadarska policija kazneno je prijavila i u pritvor stavila 57-godišnju hrvatsku državljanku koju sumnjiče za zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, te krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Prema službenom izvješću, ali i neslužbenim podacima koje smo dobili, radi se o bivšoj upraviteljici više zgrada u Pakoštanima i u Biogradu na Moru koja je u posljednje dvije godine suvlasnike na račun pričuve oštetila za čak 397.014,86 eura!

U razgovoru sa suvlasnicima jedne od pogođenih zgrada u centru Biograda na Moru, takozvane "Uglovnice", koji sve prijavili DORH-u i policiji, saznajemo kako je bivša upraviteljica sve uplate od pričuva prebacivala na svoj i suprugov račun, te nije plaćala obaveze vezane uz održavanje zgrada, počevši od računa za servisiranje lifta do računa za struju u stubištu, a suvlasnici su ostali i bez obaveznog osiguranja za zgradu. Da bi stvar bila gora, dignula je namjenske kredite za uređenje krovišta i fasada, te prisvojila i taj novac bez da je uopće pokrenula radove. Prema policijskom izvješću, radi se o više od 280.000 eura. Svi krediti su podignuti u OTP banci bez znanja suvlasnika.

Neslužbeno saznajemo da se radi o Zvjezdani Rašin iz Pakoštana, vlasnici tvrtke ZEUS NEKRETNINE j.d.o.o koja je preuzela upravljanje nad nekoliko zgrada u Biogradu na Moru 2023. godine. Stanari jednog od ulaza Uglovnice su, kažu nam, sredinom kolovoza 2025. primijetili da ne plaćaju svi pričuvu na isti račun. Od upraviteljice nisu dobivali objašnjenje o čemu se radi. Usput su uočili i druge brojne prekršaje u upravljanju zgradom, te su pokrenuli postupak za promjenu upravitelja. U rujnu su smijenili Rašin. Tek onda su, tražeći bankovne izvode, od OTP Banke saznali za kredit, a stanari jedne druge zgrade su koncem prosinca dobili opomene pred ovrhu za otplatu kredita.

U Uglovnici su vlasnici stanova većinom vikendaši, koji inače žive u drugim gradovima i državama, pa je trebalo neko vrijeme da se povežu. Tek ujesen, kad su dobili sve izvode obje banke, shvatili su kako njihovih 39.000 eura pričuve nema. Lift se počeo kvariti, krov curi, računi nisu bili plaćeni…

Prvu kaznenu prijavu stanari Uglovnice predali su zadarskom DORH-u 1. listopada 2025. Potom je slijedilo nekoliko dopuna. Ističu i kako su nezadovoljni sporim djelovanjem institucija, jer je Rašin i nakon njihove prijave nastavila s otuđivanjima novca od pričuva. Stanarima je problematičan način na koji je došla do kredita. Svu komunikaciju s bankom obavljala je putem e-maila i telefona, a banka je tako zaprimila i svu dokumentaciju, poput krivotvorenih potpisa više desetaka stanara.

- OTP banka nam ne želi uvažiti žalbu za proglašenje kredita ništetnim, iako su svjesni da su ga odobrili prema lažnoj i krivotvorenoj dokumentaciji. Nije nam jasno ni zašto banka nije obustavila raspolaganje kreditom čim su shvatili da nešto nije u redu - ističu naši očajni sugovornici.

Kaznena prijava protiv Rašin dostavljena je nadležnom Državnom odvjetništvu u Zadru. Iz OTP banke su odbili komentirati naš upit, pozivajući se na obvezu poštivanja čuvanja bankovne tajne i propisa u vezi zaštite osobnih podataka svojih klijenata. 