Kriminal u Hrvatskim šumama godinama prolazi nekažnjeno

Piše Ivan Pandžić,
Zagreb: Privođenje uhićenih u Hrvatskim šumama u akciji USKOK-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prije nekoliko godina zviždači su upozoravali na tisuće kubika isječene drvne mase mimo planova, interne inspekcije su u svojim nalazima utvrdile isto, odmarališta su dana u bescjenje, a uprave pokupile bonuse. Nitko nikad nije odgovarao

Tko god je iz Slavonije, Gorskoga kotara, Banovine ili nekog drugoga kraja bogatog šumama, zna za barem jednog šefa u Hrvatskim šumama koji je, eto, unatoč prosječnim primanjima uspio sagraditi dobru kuću, ima utjecaj i uglavnom dobre veze. To je postalo javna tajna jer šumsko bogatstvo je ogromno, uglavnom u državnom vlasništvu, a oni koji su u tvrtki koja njim upravlja imaju dobre pozicije, često to iskoriste da omaste brk. Ovdje nije pitanje dolazi li ta korupcija odozgo ili odozdo jer dokazano dolazi s obje strane. Naravno, ako riba smrdi od glave, teško je očekivati da se podređeni ponašaju drukčije, ali je tijekom godina bio često dvojbeni izbor kadrova. I za SDP-ove, a pogotovo HDZ-ove vlasti. Prije nekoliko godina zviždači su upozoravali na tisuće kubika isječene drvne mase mimo planova, interne inspekcije su u svojim nalazima utvrdile isto, odmarališta su dana u bescjenje, a uprave pokupile bonuse. Nitko nikad nije odgovarao.

Komentari 5
