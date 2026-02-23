Kriminalist za 24sata: Karteli u Meksiku su kao država u državi. Imaju svoje vojske, 'novinare'...

Meksičke specijalne snage ubile su u nedjelju Nemesija 'El Mencho' Cervantesa, vođu Jalisco New Generation Cartel (CJNG), jednog od najjačih kartela u Meksiku. Bio je najopasniji narkobos i najtraženiji čovjek u Meksiku i jedan od najtraženijih ljudi u SAD-u. Amerikanci su nudili 15 milijuna dolara za informacije gdje se nalazi.

U roku od nekoliko sati od ubojstva meksičkog narkobosa, kartel CJNG je blokirao ceste u nekoliko meksičkih saveznih država i pale automobile, autobuse i sjedišta tvrtki. Sigurnosni stručnjaci boje se da bi moglo doći do nove eskalacije u ratu između kartela i Meksika koji traje od 2006. kada je tadašnji predsjednik Felipe Calderón poslao vojsku na ulice, a u ratu je ubijeno preko 100.000 ljudi.

Kriminalist i sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila govori nam da se ovo dogodi kada kriminalci i organizirani kriminal prijeđu iz podzemlja u institucije i politiku.

- Sada postoji puno mogućnosti. Moguće je da dođe do fragmentacije kartela s obzirom na to da su ostali bez vođe, a moguće je da kartel ostane na okupu jer oni uvijek imaju nekoga tko može uskočiti na mjesto šefa i okupiti sve ostale. Veći problem od sudbine kartela je što je država toliko slaba da ne može riješiti kartele. To može otići toliko daleko da bi se mogao dogoditi polugrađanski rat. To je kriminalno državni rat - rekao nam je Cvrtila te dodao da je problem što vlast nije odmah u začetku sasjekla kartele.

- Ovo što se sada tamo događa je posljedica toga što su oni iz podzemlja ušli u nadzemlje. Preuzeli su korporacije, infiltrirali su se u državne institucije. Oni su praktički država u državi. Ti karteli su toliko jaki da de facto financijski, oružano i distribucijski pariraju samoj državi. To je jako opasno, jer nitko osim države ne bi trebao imati takvu moć, uključujući oružanu. Jedino država mora imati pravo uporabe sile na svom teritoriju ako je ona potrebna, a tamo to nije tako. To je praktički narkodržava - govori nam Cvrtila.

Meksički narkokarteli posljednjih desetljeća razvili su razinu organizacije i naoružanja koja u nekim aspektima podsjeća na profesionalne vojske. Posebno su Los Zetas bili poznati po tome što su ih utemeljili bivši pripadnici meksičke vojske, što je donijelo vojnu disciplinu, hijerarhijsku strukturu zapovijedanja i taktičku obuku. Karteli koriste jurišne puške, oklopnjake 'Monstruos'. Prema nekim podacima, najjači karteli čak imaju i dronove, minobacače i helikoptere.

Sva ta snaga je dovela do toga da u pojedinim dijelovima Meksika predstavljaju jedinu vlast.

- Imate dijelove zemlje gdje policija uopće ne zalazi, a vojska samo ako je dobro opremljena. To su ključni problemi jer se pretvaraju u kartelsku državu. Tamo je ubiti dužnosnika ili političara postalo uobičajeno. Tu se može povući povijest s nekadašnjom Sicilijom, gdje imate situaciju da dio stanovništva povuku na svoju stranu jer je država toliko slaba da ne može osigurati nikakve poslove. Imate krajeve Meksika gdje se lokalna ekonomija veže na distribuciju i proizvodnju droge jer nema drugih poslova. Tako dobe stanovništvo na svoju stranu i tamo vladaju njihovi zakoni - govori nam Cvrtila te dodaje da se kriminalne organizacije više ne skrivaju u polusjeni kao što je nekada bilo.

Pokretanje videa... 06:34 Ubijen najtraženiji narkobos! Meksiko gori, kartel blokirao ceste i pali aute | Video: 24sata/Reuters

- Danas oni imaju svoje novinare i medije i puštaju informacije koje njima odgovaraju. Ako želite nekoga zastrašiti pustite informaciju da ju svi vide. Njima nije problem eksponiranost, njima je to ulaganje u reputaciju. To je njihov PR i pokazuju koliko su spremni i jaki - govori nam Cvrtila te dodaje da je ovo opasnost i problem za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u nogometu, ali i općenito sigurnosne reputacije države.

- Ne bih nikome preporučio da ide tamo. Ovdje u Hrvatskoj se borimo da ostanemo sigurna zemlja zbog toga koliko turizam pridonosi proračunu. Za sada smo vrlo uspješni u tome. Problem reputacije zemlje i turizma je i kada pukne jedna puška, a kamoli kada se događaju takve stvari kao tamo - zaključio je Cvrtila.

Tko su oni?

Jalisco New Generation Cartel je meksički kartel sa sjedištem u Jaliscu, koji je ranije predvodio Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" sve dok ga nisu ubili meksički vojnici 2026. godine. Kartel je poznat po ekstremnom nasilju i kampanjama odnosa s javnošću. Iako je CJNG poznat po diverzifikaciji u razne kriminalne aktivnosti, trgovina drogom, uglavnom kokainom i metamfetaminom, i dalje ostaje njegova najprofitabilnija djelatnost. Kartel je zabilježen da kanibalizira neke žrtve tijekom obuke novih sicarioa ili članova, kao i da koristi dronove i raketne bacače za napad na neprijatelje.

Foto: Wikimedia Commons

Meksička vlada ga smatra jednom od najopasnijih kriminalnih organizacija u Meksiku i najmoćnijim kartelom droge u zemlji. Također se smatra kartelom s najvećom paravojnom vatrenom moći. CJNG je snažno militariziran i nasilniji od drugih kriminalnih organizacija. Ima grupu za specijalne operacije za određene vrste ratovanja. Njegov program obuke plaćenika je strog i profesionalan. Kartel je najpoznatiji po sukobima protiv Zetasa i Templariosa, te se borio protiv La Resistencia za kontrolu Aguilille u Michoacánu i okolnih teritorija.