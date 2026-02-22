VIDEO Ubili 'El Mancha', šefa zloglasnog kartela u Meksiku: Izbio val nasilja diljem zemlje!

Meksička vojska u nedjelju je ubila Nemesija Osegueru Cervantesa, poznatog kao "El Mencho", vođu moćnog kartela Jalisco nova generacija (CJNG), potvrdio je savezni dužnosnik. Smaknuće najtraženijeg meksičkog narkobosa, za čiju je glavu američka vlada nudila nagradu od petnaest milijuna dolara, predstavlja najveću pobjedu meksičke vlade u borbi protiv organiziranog kriminala, ali je istovremeno zemlju gurnulo u spiralu nasilja i kaosa.

Operacija se odvila u nedjelju ujutro u općini Tapalpa, u zapadnoj saveznoj državi Jalisco, koja se smatra srcem i utvrdom El Menchova kartela. Iako su vlasti nisu otkrivale detalje, potvrđeno je da je vođa kartela ubijen tijekom izravnog sukoba s pripadnicima vojske.

Njegova smrt označava kraj ere jednog od najbrutalnijih kriminalaca na svijetu i zadaje težak udarac organizaciji koja je prerasla u globalnu prijetnju.

Krvavi kaos nakon smaknuća

Vijest o El Menchovoj smrti pokrenula je trenutačnu i brutalnu odmazdu kartela diljem zemlje. U najmanje pet saveznih država, uključujući Jalisco, Michoacan i Tamaulipas, pripadnici kartela podigli su takozvane "narko-blokade", paleći desetke automobila, kamiona i autobusa kako bi paralizirali promet i spriječili kretanje snaga sigurnosti.

Turistički grad Puerto Vallarta našao se pod opsadom, a društvenim mrežama širile su se snimke gustog crnog dima koji se nadvio nad gradom nakon što su zapaljene ljekarne i trgovine. Slične scene zavladale su i u Guadalajari, glavnom gradu Jalisca i jednom od gradova domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva.

Na tamošnjem međunarodnom aerodromu izbila je panika, a putnici su u strahu trčali terminalom nakon izvješća o pucnjavi u blizini. Zrakoplovna tvrtka Air Canada odmah je obustavila sve letove za Puerto Vallartu "zbog sigurnosne situacije".

Guverner Jalisca, Pablo Lemus Navarro, proglasio je crvenu uzbunu, pozivajući građane da ostanu u svojim domovima i obustavljajući javni prijevoz. Američko veleposlanstvo u Meksiku izdalo je hitno upozorenje svojim državljanima u nekoliko saveznih država, savjetujući im da potraže sklonište i izbjegavaju nepotrebno kretanje.

Tko je bio gospodar droge i nasilja?

Nemesio Oseguera Cervantes, bivši policajac, svoj je put na vrh kriminalnog podzemlja započeo devedesetih godina. Njegov kartel Jalisco nova generacija (CJNG) nastao je 2009. kao ogranak sada ugašenog kartela Milenio, no pod El Menchovim vodstvom brzo je postao jedna od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija na svijetu

. Američka agencija za suzbijanje narkotika (DEA) smatrala ga je jednako moćnim kao i zloglasni kartel Sinaloa, s operacijama u svih pedeset američkih saveznih država.

CJNG je postao glavni dobavljač sintetičkih droga, poput fentanila i metamfetamina, za američko tržište, zarađujući na tome milijarde dolara. Kartel je postao poznat po ekstremnoj brutalnosti i inovativnim metodama ratovanja, uključujući napade na vojne helikoptere, korištenje dronova za bacanje eksploziva te postavljanje nagaznih mina.

Jedan od njihovih najdrskijih napada dogodio se 2020. godine, kada su usred Mexico Cityja pokušali izvršiti atentat na šefa gradske policije koristeći granate i jurišne puške. Zbog takvih metoda, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nedavno je, u veljači ove godine, CJNG proglasila stranom terorističkom organizacijom.