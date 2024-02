Kriminalka, pevaljka i udovica ratnog zločina. Arkana se Ceca nije odrekla: 'Čuvao je Srbiju...'

Moj pokojni muž nije zločinac. Arkan je čovjek kojeg sam istinski voljela, divan, nježan, nikakav zao čovjek. On se borio za očuvanje srpstva i Jugoslavije; za srbijanski narod je heroj, izjavila je nedavno srpska pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, inače udovica ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana.

Ona bi u ožujku trebala imati koncert u Mariboru, a brojni plakati su polijepljeni i po Zagrebu. To je razljutilo građane pa je nekolicina uništila plakate po Laništu i Dubravi. Trojica mladića su i snimljena u tom činu.

- Hrvati me obožavaju, glazba ne zna za politiku i granice. Ne dotiču me ekstremne manjine, a ponajmanje Albanci iz Hrvatske - oglasila se i sama Ceca.

Tko je zapravo Ceca Ražnatović?

Dobila je i nadimak Srpska majka te se smatra jednom od najpoznatijih srpskih pjevačica svih vremena. Rođena je u Prokuplju, 14. lipnja 1973., a odrasla u selu Žitorađa, kao kći bravara Slobodana Veličkovića i učiteljice Mire Veličković. Ima godinu dana mlađu sestru, Lidiju. Nakon završetka osnovne škole posvetila se muzičkoj karijeri, a nekoliko godina kasnije izvanredno je završila srednju poljoprivrednu školu, smjer svinjogojstvo.

Godine 2006. srpski mediji raspisali su se o koncertu Svetlane Ražnatović Cece u Hrvatskoj. Kako se pisalo, udovici Željka Ražnatovića Arkana neimenovani hrvatski poduzetnik ponudio je 200.000 eura za koncert u hrvatskoj metropoli. Priča je stala kad je otkriveno da je Ceca na listi onih koji ne smiju prijeći granicu.

- Nikada nisam ni ušla u Hrvatsku niti sam imala namjeru tamo ići. Nisam ni znala da su me stavili na listu nepoželjnih. Uopće me to ne zanima. Mogu se samo nasmijati na njihove zabrane. Nisam se nimalo potresla, baš me briga. Nek rade što hoće, nek me stavljaju na crne liste, ja svakako ne bih ni išla u Hrvatsku - izjavila je Ceca za srpski tabloid Informer.

Rekla je i da dobro bira kojim rutama putuje samo kako bi izbjegla Hrvatsku, koju, tvrdila je, ne koristi ni u tranzitu.

- Svuda putujem avionom, tako da uopće nemam potrebe ulaziti u tu zemlju. Moji putevi ne vode tamo, a moja brojna publika iz Hrvatske uvijek nađe put do mene. Uzalud je svima da me zabranjuju - kazala je Arkanova udovica.

Karijeru Svetlane Ražnatović obilježio je brak s ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom, zapovjednikom srpskih paravojnih jedinica, i predsjednikom nogometnog kluba Obilić. Ražnatović je optužen za zločine genocida nad Bošnjacima, zločin protiv čovječnosti, kao i teško kršenje Ženevske konvencije.

Vjenčali su se 19. veljače 1995., a srpski mediji su je prozvali "svadbom desetljeća". Sve se snimalo, a za režiju je bio zadužen Miroslav Mika Aleksić, redatelj i profesor škole glume koji se suočava s teškim optužbama za silovanje. Za potrebe snimanja osigurao je pet pokretnih kamera te je snimio 30 sati materijala od kojih je režiran 90-minutni film.

Arkan i Ceca upoznali su se 1993. tijekom rata u Hrvatskoj u tada okupiranom Erdutu na proslavi dana Srpske dobrovoljačke garde. Upoznao ih je legendarni pjevač Oliver Mandić. S obzirom da je Arkanu ovo bio treći brak, morao je tražiti posebnu dozvolu Srpske pravoslavne crkve koja mu je na koncu i dala blagoslov.

Arkan je na vjenčanju nosio uniformu srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata koju je dizajnirao kazališni kostimograf Dragiša Spasojević. U braku su dobili kći Anastasiju i sina Veljka.

Cecino ime vezuje se i za akciju "Sablja" u kojoj je uhićena jer je u kući posjedovala veliku količinu oružja, kao i za aferu "Obilić", odnosno za nelegalno prisvajanje novca od transfera igrača poznatog nogometnog kluba, zbog čega je 2012. u svojoj vili odležala zatvorsku kaznu od osam mjeseci.

Ceca je uhićena 17. ožujka 2003., te optužena za ilegalno posjedovanje veće količine vatrenog oružja. Bila je osuđena na tri mjeseca u zatvoru.

Godine 2011. izjasnila se krivom za pronevjeru više milijuna eura od transfera igrača nogometnog kluba "FK Obilić", te ilegalno posjedovanje jedanaest komada vatrenog oružja. Prodala je 15 igrača, a optužena je za ilegalni udio u prodaji. Ceca je negirala bilo kakvu umiješanost u ilegalne radnje, te nagodbom o priznanju krivice bila osuđena na osam mjeseci kućnog pritvora, izbjegavajući maksimalnu zatvorsku kaznu od 12 godina.

U međuvremenu se u medijima pojavila i fotografija iz Vukovara 1991. gdje se nalazi ženska osoba s puškom i srpskom odorom, a za koju su mediji pisali da je upravo ona Ceca. No ona je 2018. na "Dan sjećanja na žrtvu Vukovara", objavila post u kojem demantira da se davne 1991. našla u Vukovaru, a srbijanski portal Blic.rs je pronašao video koji to i dokazuje i uz pomoć kojeg je Ceca, kako navode, dobila spor protiv Austrije.

Inače, tri dana prije Arkanovog ubojstva, Ceca Ražnatović gostovala je na televiziji u emisiji "Maksovizija". U publici, u prvom redu, sjedio je Arkan. Bio je u crnoj kožnoj jakni i povremeno je komentirao bisere popularnog voditelja Minimaksa. Odmah nakon emisije fotografirao se za uspomenu s Minimaksom, Stefanom Milenkovićem, Vukom Bojovićem, manekenkom Katarinom Rebračom, mađioničarem Big Laletom i svojom suprugom.

Jedva sedamdesetak sati kasnije, 15. siječnja 2000. Arkana su izrešetali u predvorju hotela Intercontinental, današnji Crowne Plaza u Beogradu. Nakon što je ubijen, procurile su priče kako su tijekom emisije u kojoj je gostovala Ceca, Minimaksu na mobitel stizale poruke kojom su pojedinci najavljivali Arkanovo ubojstvo.

Iako je Minimaks te priče demantirao, kao i činjenicu da je samo tri dana ranije znao da će Arkan biti ubijen, pojavio se sadržaj navodnih poruka. Jedna je glasila: "Ceco, ličiš na Gocu Božinovsku", čime su aludirali na ubojstvo Zorana Šijana, vođu surčinskog klana i Arkanovog prijatelja i supruga Goce Božinovske, srpske folk zvijezde. U drugoj je poruci navodno pisalo: "Arkane, ponesi sako, gore je hladno".

Arkan je navodno najviše volio subote, a te se subote njegova supruga Ceca otišla naći sa svojom sestrom Lidijom u njenom ekskluzivnom butiku u Intercontinentalu. Arkan nije išao s njom, a tog je poslijepodneva viđen kako ispija kavu u kafiću Trozubac u Nušićevoj ulici, a potom na Terazijama kako kupuje novine. Nakon toga je sa svojim tjelohraniteljem sjeo u blindirani džip i otišao u Intercontinental na ručak.

Ubojstvu Željka Ražnatovića Arkana prethodila su najmanje dva ozbiljna pokušaja ubojstva zloglasnog zapovjednika Srpske dobrovoljačke garde, piše Express. Kako tvrdi nekadašnji časnik zloglasnih Arkanovih tigrova, Mihajlo Ulemek, inače stric Milorada Ulemeka Legije, Arkana su prvi put htjeli likvidirati u kući u kojoj živio s tadašnjom suprugom Cecom i sinom Veljkom. Kad im to nije uspjelo, planirali su napad zoljom. "Jednom je ulici Ljutice Bogdana, na pedesetak metara od kuće i kafića u Arkanovom vlasništvu nastala nekakva gužva. Crni BMW se zaputio prema objektu, ali na brzinu je interveniralo Arkanovo osiguranje. Pogriješili su ih nisu priveli i identificirali, da se vidi tko su. To je bio prvi pokušaj Arkanova ubojstva", uvjeren je Ulemek.

"Poslije toga mu je dojavljeno da bi trebao nabaviti blindirani automobil jer se spremala jedna grupa da ga ubije zoljom. Tražio je da mu pronađem blindirani automobil, ali nisam znao kako. U to se uključio Žabac koji je uvezao dva Forda iz Amerike", ispričao je Ulemek u razgovoru za Kurir. On je uvjeren da je Arkanu presudila promjena osiguranja nakon vjenčanja s pjevačicom: "U pratnji su mu tijekom i neposredno poslije rata bili njegovi vojnici. Međutim, oni su sredinom devedesetih polako uklanjani iz njegovog okruženja. A da su svi ti ljudi i 2000. bile uz Arkana, on bi i danas možda bio živ".

Ražnatovića je ubio policajac Dobrosav Gavrić iz sela Trbušnica kod Loznice. Gavrić je od 2006. godine bio u bijegu, a 2012. je uhićen u Južnoafričkoj Republici i još nije izručen Srbiji. Proces za ubojstvo Ražnatovića ponovljen je nekoliko puta pred Višim sudom u Beogradu, a Gavrić, kasnije osuđen na 35 godina zatvora, pušten je iz pritvora 2006. i od tada je nedostupan srpskom pravosuđu.

U bijegu je i njegov pomagač Milan Đuričić Miki, dok Dragan Nikolić Gagi, jedan od junaka dokumentarnog filma "Vidimo se u čitulji", u Zabeli kod Požarevca izdržava kaznu od 30 godina zatvora. Gagi je također bio u bijegu, ali je 2003. godine uhićen u Beču i izručen Srbiji. Na mnogobrojnim suđenjima nisu utvrđeni ni motivi niti naručitelji Arkanovog ubojstva, pa je tako ostalo zbog čega je policajac iz Trbušnice pucao s leđa u glavu najmoćnijeg kriminalca Srbije i osim njega ubio i Milenka Mandića Mandu i Dragana Garića, koji su sjedili s Arkanom u separeu hotelskog lobija.

Gavrić je izabran za ubojstvo Arkana jer je bio izuzetno spretan, vješt u baratanju oružjem, a bio je i u dobroj fizičkoj kondiciji. Prvobitni plan ubojica bio je da Arkanu ponude da kupi Audi A8 i to ispod tržišne cijene. Nakon toga su ga trebali namamiti da isproba automobil, a potom ga u tom istom automobilu ubiti. Posao je bio gotovo pred sklapanjem, Arkan je došao do vrata hotela gdje se trebao dogovoriti s 'prodavateljima', ali mu je nešto bilo sumnjivo pa je odustao od Audija. Onda se prešlo na "plan B". Gavrić je 15. siječnja 2000. godine nešto iza 17 sati za svega desetak sekundi uspio Arkanu ispaliti tri metka u potiljak iz pištolja "CZ 99", a onda sa četiri metka u glavu i grudi likvidirati Mandića i Garića sa dva metka u leđa.

Mediji su tada javljali da je u Loznici iste večeri viđen i džip kontroverznog biznismena i bivšeg playboya Andrije Draškovića, koji se tada spominjao i kao "kralj kokaina". Drašković ni u jednom pravnom procesu nije spomenut kao organizator ili naručitelj Arkanovog ubojstva. Kasnije su se u medijima pojavljivale neslužbene informacije da su dan prije ubojstva kod tadašnjeg šefa Državne sigurnosti Radomira Markovića bili i Arkan i Andrija Drašković. Arkan se jako trudio da o sebi u javnosti stvori sliku kao o patrioti i pravoslavnom vjerniku.