Kripto Papa: Jedna meme kovanica narasla 1000 posto!

Izbor američkog kardinala Roberta Francisa Prevosta za novog poglavara Katoličke crkve, Papu Lava XIV., 8. svibnja 2025., nije samo odjeknuo u vjerskim i geopolitičkim krugovima, već je iznenađujuće pokrenuo i val aktivnosti na, naizgled nepovezanim, tržištima kriptovaluta. Od vrtoglavog rasta tematskih "meme" kovanica do primjetnih pomaka u vrijednosti Bitcoina i Ethereuma, financijski svijet pažljivo je pratio ove neočekivane posljedice.

Vijest o imenovanju Pape Lava XIV., prvog Amerikanca na čelu Vatikana, brzo se proširila, a čestitka iz Bijele kuće samo je potvrdila globalni značaj događaja. Iako izbor Pape nema izravne veze s ekonomskom politikom, takvi događaji mogu značajno utjecati na sentiment investitora, osobito u kontekstu narativa koji jačaju američko samopouzdanje i globalni prestiž.

Memecoin manija

Najdramatičniji rast zabilježen je u segmentu "meme" kovanica inspiriranih novim Papom.

POPE267: Ova kovanica bazirana na Solani, čije ime aludira na činjenicu da je Lav XIV. 267. poglavar Katoličke crkve, doslovno je eksplodirala, zabilježivši rast od nevjerojatnih 1080% u samo 24 sata. Time je dosegnula tržišnu kapitalizaciju veću od 55 milijuna eura, uz volumen trgovanja od preko 12,8 milijuna eura u istom razdoblju.

POPE69: Slično tome, memecoin POPE69, koji se referira na Papine godine, skočio je za 180%, dosegnuvši tržišnu vrijednost od približno 682.000 eura.

Važno je napomenuti, kako ističe i CoinMarketCap, da su ove kovanice djelovale uz nisku likvidnost i mogle su se trgovati samo na decentraliziranim mjenjačnicama na Solani. CoinMarketCap je također izdao upozorenje da spomenute memecoine tek treba validirati, pozivajući trgovce na oprez i vlastito istraživanje (DYOR - Do Your Own Research).

Stručnjaci, poput onih iz Benzinge, upozoravaju da ulaganje u memecoine s niskom likvidnošću može biti izrazito špekulativno i nosi značajan rizik, jer takve kovanice često nemaju intrinzičnu vrijednost i vođene su tržišnim sentimentom i trendovima na društvenim mrežama.

Utjecaj na Bitcoin

Nakon objave izbora Pape oko 10:00 sati po istočnoameričkom vremenu (EDT) 8. svibnja 2025., i vodeće kriptovalute zabilježile su pozitivne pomake:

Bitcoin (BTC): Cijena Bitcoina porasla je za 1.2% u satu nakon objave, dosegnuvši vrijednost od približno 57.362 eura na burzi Binance. Zabilježen je i skok volumena trgovanja od 8% na platformi Coinbase, na 12.500 BTC između 10:00 i 11:30 EDT, što ukazuje na pojačan interes malih ulagača. Tehnički pokazatelji poput MACD-a pokazali su bikovsko ukrštanje, nagovještavajući potencijalni uzlazni zamah. On-chain podaci otkrili su porast od 3% u broju Bitcoin novčanika koji drže preko 0.1 BTC, odražavajući rastuće sudjelovanje maloprodajnih investitora.

Ethereum (ETH): Ethereum je zabilježio rast cijene od 1.5% na otprilike 2.741 euro, s porastom volumena trgovanja od 6% na 45.000 ETH na Krakenu u istom vremenskom okviru.

Indeks straha i pohlepe (Crypto Fear & Greed Index) pomaknuo se sa 68 na 71 (prema "pohlepi") između 10:00 i 13:00 EDT, odražavajući blagi pomak prema optimizmu na tržištu. Čak su i dionice pokazale oprezno optimističnu reakciju; S&P 500 futuresi porasli su za 0.3%. Dionice tvrtki poput Marriott International (MAR), koje bi mogle profitirati od povećanog vjerskog turizma, zabilježile su rast od 0.5%, dok su kripto-povezane dionice poput Coinbase Global (COIN) porasle za 0.8%.

Analitičari upozoravaju

Stručnjaci naglašavaju da, iako imenovanje Pape Lava XIV. ne mijenja izravno tržišne fundamente, njegov utjecaj na sentiment i međutržišne korelacije nudi nijansirane prilike za trgovanje. Događaji koji jačaju globalni prestiž SAD-a povijesno imaju tendenciju privremeno potaknuti sklonost riziku, usmjeravajući kapital i u dionice i u brzorastuću imovinu poput kriptovaluta.

Međutim, ključni rizik leži u prekomjernoj reakciji. Ako se vijest ne pretoči u opipljiv ekonomski utjecaj, početni skokovi cijena kriptovaluta mogli bi se brzo preokrenuti, posebno s obzirom na Bitcoinov otpor na razini od oko 58.000 eura.