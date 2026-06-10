Kripto prevaranti Istrijanu (81) ukrali 58.000 € i još mu prijetili

Labinska policija zaprimila je prijavu 81-godišnjaka kojeg su osobe, koje su se predstavile kao djelatnici investicijskog fonda, prevarile za gotovo 58.000 eura. Muškarac je u razdoblju od 3. travnja do 20. svibnja, vjerujući da će ostvariti veliku zaradu putem ulaganja u kriptovalute, nakon telefonskih razgovora i e-mail poruka uplatio gotovo 58.000 eura, uz obećanje da će mu biti isplaćeno 130.000 eura.

Ne samo da nije dobio obećani novac, nego je počeo primati telefonske pozive iz inozemstva, u kojima su mu osobe prijetile da mora uplatiti još novca, u protivnom će nauditi njemu i supruzi.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem ili počiniteljima kaznenog djela.

Policijska uprava istarska upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Osim što je samo ulaganje u dionice i kriptovalute rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac, navode iz policije.

Neki od znakova koji ukazuju da biste mogli ostati bez svog novca su kada vas navodi brokeri uvjeravaju da je riječ o sigurnoj i lakoj zaradi te da je u tijeku akcija koju treba odmah iskoristiti. Uporni su i nagovaraju vas na trgovanje makar nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas da je riječ o jednostavnom načinu trgovanja. Još jedan od znakova da bi se moglo raditi o prijevari je i kada na trgovinskoj platformi nema jasno navedenih kontakata kojima se možete odmah obratiti, a brojevi s kojih vas zovu brokeri nisu iz Hrvatske te ih na njih ne možete povratno kontaktirati.