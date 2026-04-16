KRITIČNA FAZA Rusi sada gube više vojnika nego mobiliziraju

Ukrajinski ministar obrane, Mihajlo Fedorov, rekao je da na bojištu obrambene snage Ukrajine ne samo da drže liniju, nego i pojačavaju pritisak. Gubici ruskih snaga dosegnuli su razinu koja nadmašuje ruske stope mobilizacije.

- Nanosimo značajne gubitke neprijatelju za svaki metar ukrajinske zemlje - dodao je Mihajlo Fedorov.

Danas Rusija bilježi gubitke od 254 pripadnika po kvadratnom kilometru, a u Donjeckoj regiji u prosjeku 428. Istodobno, Ukrajina pojačava pritisak na rusko gospodarstvo, posebno u energetskom sektoru.

Paralelno se ulažu napori u ometanje neprijateljske logistike, povećanje njegovih troškova i ograničavanje resursa dostupnih za financiranje rata.