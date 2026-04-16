Danas Rusija bilježi gubitke od 254 pripadnika po kvadratnom kilometru, rekao je ministar obrane Mihajlo Fedorov
KLAONICA
KRITIČNA FAZA Rusi sada gube više vojnika nego mobiliziraju
Ukrajinski ministar obrane, Mihajlo Fedorov, rekao je da na bojištu obrambene snage Ukrajine ne samo da drže liniju, nego i pojačavaju pritisak. Gubici ruskih snaga dosegnuli su razinu koja nadmašuje ruske stope mobilizacije.
- Nanosimo značajne gubitke neprijatelju za svaki metar ukrajinske zemlje - dodao je Mihajlo Fedorov.
Danas Rusija bilježi gubitke od 254 pripadnika po kvadratnom kilometru, a u Donjeckoj regiji u prosjeku 428. Istodobno, Ukrajina pojačava pritisak na rusko gospodarstvo, posebno u energetskom sektoru.
Paralelno se ulažu napori u ometanje neprijateljske logistike, povećanje njegovih troškova i ograničavanje resursa dostupnih za financiranje rata.
