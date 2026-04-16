JEZIVO Rusi objavili popis meta po Europi. Medvedev: Mirno spavajte, europski partneri

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Canva/Rusko ministarstvo obrane

Europska javnost ne bi trebala samo jasno razumjeti temeljne uzroke prijetnji svojoj sigurnosti, nego i znati adrese, kao i lokacije “ukrajinskih” i “zajedničkih” tvrtki koje u njihovim zemljama proizvode bespilotne letjelice i njihove komponente za Ukrajinu

Rusko ministarstvo obrane objavilo je popis tvrtki po europskom kontinentu koje surađuju s Ukrajinom u proizvodnji dronova. Rusi upozoravaju da će takva suradnja dovesti do eskalacije.

 - 26. ožujka 2026. vodstva niza europskih zemalja donijela su odluku o povećanju proizvodnje i isporuke bespilotnih letjelica (UAV) Ukrajini radi izvođenja napada na ruski teritorij, suočena s rastućim gubicima i akutnim nedostatkom ljudstva u Oružanim snagama Ukrajine. Značajno povećanje proizvodnje UAV-ova za kijevski režim planira se kroz povećano financiranje “ukrajinskih” i “zajedničkih” poduzeća koja proizvode napadne dronove i njihove komponente, a nalaze se na teritoriju europskih zemalja. Smatramo da ova odluka predstavlja namjeran korak koji vodi oštroj eskalaciji vojne i političke situacije na cijelom europskom kontinentu te postupnoj transformaciji tih zemalja u stratešku pozadinu za Ukrajinu - navode Rusi te dodaju da će ti dronovi gađati teritorij Ruske Federacije što će dovesti do nepredvidivih posljedica i uvlačenja europskih zemalja u rat protiv Rusije.

 - Provedba scenarija terorističkih napada na Rusiju, koje navodno planiraju ukrajinske bespilotne letjelice prema tvrdnjama kijevskog režima, vodi nepredvidivim posljedicama. Umjesto jačanja sigurnosti europskih država, potezi europskih čelnika sve više uvlače te zemlje u rat s Rusijom. Europska javnost ne bi trebala samo jasno razumjeti temeljne uzroke prijetnji svojoj sigurnosti, nego i znati adrese, kao i lokacije “ukrajinskih” i “zajedničkih” tvrtki koje u njihovim zemljama proizvode bespilotne letjelice i njihove komponente za Ukrajinu - dodali su.

Korak dalje je kao i po običaju otišao bivši ruski predsjednik te zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev koji je rekao da se upozorenje ministarstva obrane mora shvatiti krajnje ozbiljno.

 - Izjavu ruskog Ministarstva obrane treba shvatiti doslovno: popis europskih objekata koji proizvode dronove i drugu opremu ujedno je i popis potencijalnih ciljeva za ruske oružane snage. Kada će napadi postati stvarnost ovisi o tome što će uslijediti. Mirno spavajte, europski partneri - rekao je Medvedev.

Ruska vojska i europski zatvori

Prema zakonskom prijedlogu koji je ruski parlament odobrio u prvom čitanju, Putin će imati ovlast rasporediti vojne snage u inozemstvu “u slučaju uhićenja, pritvaranja ili kaznenog progona” ruskih državljana.

Moskva o sankcijama za naftu: Naučili smo živjeti sa time, nastavit ćemo ih zaobilaziti

Nacrt zakona izrađen je radi zaštite prava državljana Ruske Federacije u slučaju njihova uhićenja, pritvaranja, kaznenog ili drugog progona na temelju odluka sudova stranih država“, kao i drugih sudova i međunarodnih pravosudnih tijela čija nadležnost nije utemeljena na međunarodnom ugovoru s Rusijom ili na rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a.

