POGINULO 16 LJUDI

VIDEO Rusi ne posustaju! Izveli su jedan od najsmrtonosnijih napada na Ukrajinu ove godine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija je u noći na četvrtak izvela svoj dosad najsmrtonosniji napad na Kijev i druge ukrajinske gradove od početka godine, ubivši najmanje 16 osoba, objavili su lokalni dužnosnici

Četiri osobe, uključujući 12-godišnje dijete, poginule su u Kijevu, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Devet osoba smrtno je stradalo u Odesi, a dvije u jugoistočnom gradu Dnjipru, gdje su ruski napadi zapalili stambene zgrade, navode regionalni dužnosnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je ta noć dokaz da Rusija ne zaslužuje nikakvo ublažavanje globalne politike ili ukidanje sankcija, istaknuvši da je uz poginule ranjeno još stotinu ljudi. 

Najmanje sedam poginulih, 11 ozlijeđenih u ruskom zračnom napadu na Odesu u Ukrajini 00:27
„Ne može biti normalizacije Rusije kakva je danas. Pritisak na Rusiju mora donijeti rezultate. Ključno je da se svako obećanje o pomoći Ukrajini ispuni na vrijeme”, rekao je Zelenski.

Zračne snage su oborile ili neutralizirale 31 projektil i 636 bespilotnih letjelica, no u protekla 24 sata, do sedam ujutro u četvrtak, 12 projektila i 20 dronova pogodilo je ciljeve, priopćila je ukrajinska vojska. 

Potpredsjednik vlade Oleksij Kuleba rekao je da su spasilačke operacije u tijeku te da bi broj žrtava mogao rasti. Ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je međunarodnu zajednicu na hitno djelovanje.

„Sve odluke potrebne za jačanje pritiska na agresora moraju se deblokirati odmah”, napisao je na društvenoj mreži X. 

„Nemoralno je, kontraproduktivno i opasno odgađati sankcije protiv Rusije ili pakete potpore Ukrajini”.

U Dnjipru, regionalni guverner Oleksandr Ganža izjavio je da su dvije osobe ubijene, a 30 ozlijeđeno u napadu na grad tijekom večeri i noći. Objavio je slike koje prikazuju stambene zgrade u plamenu. Još jedan muškarac je ubijen, a četiri osobe su ozlijeđene u okolnom području, dodao je Ganža.

U drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu dužnosnici su rekli da su dvije osobe ozlijeđene u napadima dronovima.

