KRIV JE 'OMEGA BLOK' Balkanu prijete superćelijske oluje!

Europa se usred svibnja suočava sa značajnom i naglom promjenom vremena. Duboka ciklona s polarnim zrakom probila se neuobičajeno daleko na jug, donoseći kontinentu pravi "Veliki Chill" umjesto očekivane proljetne topline. Snažan sustav niskog tlaka usidrio se nad većim dijelom kontinenta, pokrećući višednevni period nestabilnosti, od mraza opasnog za poljoprivredu do razvoja snažnih oluja, piše Severe Weather Europe.

Blokada nad Atlantikom pokrenula arktički zrak

Ključni pokretač ove drastične promjene je postojana anticiklona, odnosno polje visokog tlaka zraka, stacionirano nad sjevernim Atlantikom. Ovaj atmosferski "zid" djeluje kao blokada koja remeti uobičajeni zapadni tok zračnih masa i umjesto toga otvara izravan koridor za prodor hladnog zraka sa sjevera prema srcu Europe. Meteorolozi ovaj fenomen opisuju kao zaključani uzorak koji omogućava hladnoći da se zadrži danima.

Formacija poznata kao "Omega blok" nad Grenlandom djeluje poput pokretne trake, učinkovito usmjeravajući hladne zračne mase duboko na jug, što rezultira vremenskim prilikama koje više priliče ožujku nego sredini svibnja.

Ova ciklona, koja se sporo premješta, sada dominira vremenskim prilikama od zapadne Europe sve do Balkana.

Temperaturni šok

Posljedice ovog prodora najviše se osjete na termometrima. Temperature su u velikom dijelu zapadne i središnje Europe pale deset do čak petnaest Celzijevih stupnjeva ispod prosjeka za ovo doba godine.

Hladna anomalija proširila se sve do sjeverne Afrike, zahvativši Maroko i Alžir. Dnevni maksimumi u nekim se regijama jedva penju iznad deset stupnjeva, što predstavlja ekstreman pad za svibanj. Najveću zabrinutost ipak izaziva opasnost od jutarnjeg mraza, koji prijeti poljoprivredi u najosjetljivijoj fazi.

Nakon neobično toplog travnja, koji je potaknuo vinograde i voćnjake na prijevremeno cvjetanje, povratak temperatura oko nule mogao bi biti katastrofalan. Osobito su ugrožene kulture poput vinove loze i voćki, a štete bi mogle biti potpune.

Ovaj kasni nalet zime podsjeća na pučku predaju o "Ledenim svecima", razdoblju sredinom svibnja koje je povijesno bilo poznato po posljednjem hladnom udaru prije ljeta.

Od Italije do Balkana očekuju se superćelije i tuča

Dok jedan dio kontinenta brine zbog mraza, drugi se priprema za [opasne vremenske prilike](https://www.severe-weather.eu/global-weather/cold-wave-pattern-severe-weather-may-2026-europe-mk/). Tamo gdje se neobično hladan zrak sudara s toplijim i vlagom ispunjenim zrakom nad Sredozemljem, stvara se eksplozivna atmosferska situacija. Ovaj sukob pojačava suptropsku mlaznu struju, stvarajući snažno smicanje vjetra u višim slojevima atmosfere - ključni sastojak za formiranje organiziranih i dugotrajnih olujnih sustava. Zbog toga se od četvrtka do subote na području od sjeverne Italije, preko Jadrana do zapadnog i središnjeg Balkana očekuje višednevni period snažnih nevremena. Prognoze upozoravaju na mogućnost razvoja superćelijskih oluja, koje mogu donijeti krupnu tuču, razorne udare vjetra i lokalizirane bujične poplave. Značajne količine oborina očekuju se i uz planinske lance, posebice Dinaride, gdje bi kombinacija frontalnih i olujnih kiša mogla donijeti više od 150 milimetara kiše.

Ovaj hladni prodor nije izolirani događaj, već dio šire slike klimatske nestabilnosti koja obilježava 2026. godinu. Dok se tržišta i poljoprivrednici bore s trenutnim šokom od mraza i oluja, dugoročne prognoze upozoravaju na potpuno suprotnu prijetnju - veliku ljetnu sušu diljem Europe. Klimatolozi ističu da kombinacija snažnog El Niña i drugih globalnih obrazaca ukazuje na razvoj dugotrajnog polja visokog tlaka koje će donijeti vruće i suhe uvjete većem dijelu kontinenta.

Trenutna olujna volatilnost predstavlja oštar, ali privremen poremećaj unutar dominantnog ciklusa koji vodi prema suši. Istraživanja, poput onog sa Sveučilišta u Readingu, pokazuju da više temperature brže isušuju tlo nego što ga kiša može nadopuniti, povećavajući rizik od poljoprivredne suše čak i u područjima s rastućim prosjekom godišnjih oborina.

Ipak, čini se da je ovaj hladni period kratkog vijeka. Modeli ukazuju na preokret u vremenskom obrascu već sljedećeg tjedna. Očekuje se slabljenje i kolaps atlantske blokade, što će omogućiti stabilizaciju atmosfere i jačanje grebena visokog tlaka nad Europom. To bi trebalo donijeti povratak normalnih, pa čak i iznadprosječnih temperatura.

Toplije vrijeme prvo će se proširiti na zapad i jugozapad kontinenta, a zatim će se postupno premještati prema istoku kako tjedan bude odmicao, nagovještavajući skori dolazak ljetnih uvjeta.

