Krivac je brzina: Sletjeli autom u more, dva mladića poginula

Četiri mladića sletjela su autom u more kod Gradskog mosta u Zadru u noći s ponedjeljka na utorak. Dvoje su smrtno stradali, a dvoje su prevezli u OB Zadar.

Iz PU zadarske poslali su izvanredno priopćenje o prometnoj nesreći:

Sinoć oko 23,15 u Zadru na Liburnskoj obali došlo je do prometne nesreće kada je 20-godišnji vozač upravljao vozilom marke Audi, zadarskih registarskih oznaka te dolaskom u blizinu ribarnice, brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju na kolniku uslijed čega dolazi do zanošenja i rotacije automobila koji udara u rubnjak te se odbija i prednjim dijelom automobila udara u rasvjetni stup. Nakon toga vozilo nastavlja nekontroliranu vožnju i prednjim dijelom automobila udara u metalni vez te metalnu zaštitu obale i slijeće u more na dubinu od 8 metara.

Reporterka: Rozeta Bogeljić Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 4. svibnja 2020.

Na mjestu događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik te policijski službenici ronioci koji su iz mora izvukli automobil. U vremenu od 23,30 do 02,35 sati Liburnska obala bila zatvorena za sav promet.

Prilikom prometne nesreće u vozilu su se nalazile 4 muške osobe, 2 osobe u dobi od 20 i 17 godina su smrtno stradali, dok su 22-godišnjak i 17-godišnjak kolima HMP prevezeni u OB Zadar.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Do nesreće je došlo kada je vozač velikom brzinom izletio vozilom marke Audi A6 iz zavoja, prešao na parking, a potom projurio uz vez za brodove i umalo 'pomeo' i lokalne ribare.

- Tu sam lovio ribu, gdje svaku večer lovimo, i samo su projurili pokraj mene, 300 na sat! Da se par sekundi prije nisam pomakao, pokupili bi i mene, rekao je za HRT jedan potreseni Zadranin koji je svjedočio čitavom događaju.

