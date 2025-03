Krivi zid novog dijela bolnice zgrozio javnost. Voditelj obnove za 24sata: Sad smo ga uklonili

Fotografija nakrivljenog zida na gradilištu novog dijela KBC-a Sestre milosrdnice, koju je objavio jedan od zabrinutih pacijenata munjevito se proširila društvenim mrežama i medijima, nakon čega je u srijedu sporni zid srušen kako je za 24sata potvrdio Ante Perinić, voditelj obnove KBC-a Sestre milosrdnice.

- Uklonjene su sporne cigle koje su napravljene kao okvir prozora. Ovo nije klasični zid, radi se o sedam cigli koje su bile u sastavu zida. Ja sam to vidio, a prilikom ranijeg nadzora već je uočen taj nedostatak i naložen je popravak. No kako se ne radi o ozbiljnoj stvari jer tu nema opasnosti ni za koga, već se radi samo o estetskom izgledu, tako se to ranije nije uklonilo, već su sad cigle uklonjene nakon što je objavljena ta fotografija - kazao je za 24sata Ante Perinić, voditelj obnove KBC-a Sestre milosrdnice.

Rekao je da se takve greške znaju događati.

- Prilikom ulijevanja betona između cigli koje su građene kao okvir prozora, beton je izgurao cigle i okvir više nije ravan. No treba reći kako to nije nosivi konstrukcijski element već okvir prozora kojeg smo danas maknuli. Ovo je gradilište na kojemu se rade puno ozbiljniji radovi, a sad je od ovog slučaja napravljen slon. Mi smo i ranije naložili popravak okvira, s obzirom na to da je naručen prozor po mjeri i normalno da on više ne bi mogao stati da je ostao ovako krivi okvir. Tako da su se cigle planirale micati, jasno je da nisu mogle ostati u takvom položaju i odmah prilikom uočavanja istog je dan nalog izvođaču radova da ga popravi. No izvođač ga do danas nije maknuo i time su uzrokovali ovakvu pompu koja ne odgovara razmjerima nedostatka jer ovo nije bilo ništa hitno - rekao nam je Peranić.

Inspektorat: Idemo u inspekciju Vinogradske

Iz KBC-a Sestre milosrdnice poručili su nam da se za sve upite vezane uz radove direktno obratimo nadležnim osobama za obnovu budući da navedeno, ističu, nije u ingerenciji KBC-a.

U Državnom inspektoratu za 24sata su pak istaknuli da je "predmetna lokacija uvrštena u plan rada građevinske inspekcije Državnog inspektorata".

- Po okončanju inspekcijskog nadzora i utvrđenju činjenica, možemo pružiti više informacija - poručuju.

Oko svega se oglasio i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić koji je poručio da će Državni inspektorat vjerojatno reagirati na sporni zid na zgradi novog dijela zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice, koji je ovih dana zabrinuo tamošnje pacijente.

- Nisam bio na licu mjesta, vidio sam snimku u medijima, ministarstvo nije nadležno, to je posao građevinske inspekcije pri Državnom inspektoratu. Državni inspektorat će vrlo vjerojatno reagirati na temelju tih napisa i članaka - rekao je Bačić novinarima nakon sastanka s brodsko-posavskim županom u Slavonskom Brodu.