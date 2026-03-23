Krivog čovjeka proglasili su mrtvim. Brat pokojnog Nenada za 24sata: 'Samo su tražili ime'

Dana 16. ožujka 2026. godine, Nenad Marković iz Virovitice službeno je proglašen mrtvim iako je živ. Kako doznaju 24sata, riječ je o ozbiljnom propustu koji se dogodio u Općoj bolnici Virovitica. Upravo je tamo 16. ožujka preminuo drugi muškarac istog imena i prezimena. No, prilikom evidentiranja podataka, uz preminulog je unesen OIB Nenada Markovića koji je živ, čime je došlo do zamjene identiteta s ozbiljnim posljedicama.

Predrag Marković, brat preminulog muškarca, za 24sata je ispričao kako je jutros bio u Općoj bolnici Virovitica kako bi preuzeo pravo otpusno pismo jer su ga u petak zvali s patologije i rekli mu da danas dođe. Međutim, dokument mu nije izdan, već su mu djelatnici rekli da će ga naknadno kontaktirati, uz ispriku zbog nastale situacije.

- Brata sam doveo na u OB Virovitica na hitnu u nedjelju ujutro (15. ožujka), nakon što mu je naglo pozlilo. Dan ranije nije imao nikakvih tegoba, no potom je počeo povraćati, pa sam rekao da moramo u bolnicu da vide što je. On od 1994. nije bio kod doktora, nikad nije bio bolestan i nikad nije pio nikakve lijekove, a na otpusnom pismu koje su mi nakon njegove smrti dali u virovitičkoj bolnici stoji kako je uzimao brojne lijekove, što nije istina - ispričao je Predrag Marković za 24sata.

Na hitnom prijemu, tvrdi, od njega je zatraženo samo ime i prezime brata, bez da su ga tražili njegovu zdravstvenu iskaznicu.

- Ja sam je imao kod sebe. U stanju šoka i zabrinutosti, nisam reagirao što me ne traže zdravstvenu, već sam bio fokusiran isključivo na to da se mom bratu pruži pomoć. Dakle samo su me tražili njegovo ime i prezime i kad sam rekao Nenad Marković, samo su rekli u redu - ispričao nam je utučeni Predrag.

'Meni su rekli da sam mrtav'

'Brat je bio pošten i skroman, ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo'

Ističe kako mu je otpusno pismo nužno kako bi mogao regulirati administrativne obveze, uključujući odjavu preminulog brata, te izbjeći moguće posljedice. Bez tog dokumenta, kako kaže, ne zna kako postupiti.

Brata opisuje kao poštenog i skromnog čovjeka i u šoku je što ga više nema i što nakon svega još ima pravne zavrzlame.

Obitelj je, dodaje, već teško pogođena gubitkom, a dodatni stres predstavlja i zdravstveno stanje njihove majke koja uskoro nastavlja s kemoterapijom.

- Stvarno molim da se u što kraćem roku slučaj riješi i da mi se izda pravo bratovo otpusno pismo da ga mogu odjaviti, a ne da još imamo neke probleme. I mama i ja smo izvan sebe od tuge i žalosti, a umjesto da tugujemo u miru, sad se još moramo pitati hoćemo li imati kakvih problema zbog ove greške koja se dogodila u bolnici - istaknuo je Predrag.

Prema dostupnim informacijama, ne radi se samo o administrativnoj pogrešci. Postoje ozbiljne indicije da je preminuli pacijent bio zaprimljen i liječen pod tuđim identitetom, odnosno s OIB-om, zdravstvenim kartonom i medicinskom dokumentacijom Nenada Markovića iz Virovitice, koji je greškom proglašen mrtvim.

24sata su poslala upit o ovom slučaju i Općoj bolnici Virovitica i Ministarstvu zdravstva. Ravnatelj bolnice Dinko Blažević jučer nam je rekao da smo mu mi prvi glas o tom slučaju i da će danas naložiti istragu.