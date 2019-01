Kriza Brexita: Zapeli pregovori, May tražu ustupke Bruxellesa

Britanska premijerka Theresa May u ponedjeljak će pokušati prekinuti zastoj oko Brexita s prijedlozima fokusiranim na dobivanje više ustupaka od Europske unije.

London se, dva mjeseca uoči 29. ožujka, datuma zakazanog izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, još nije dogovorio kako i želi li uopće napustiti Europsku uniju.

Nakon što je britanski parlament prošlog tjedna odbio sporazum o razdruživanju od Europske unije, May pokušava pronaći nove načine prihvaćanja dogovora, no njezini napori zasad nisu urodili plodom.

Europska unija, čija je ekonomija šest puta veća od one u Ujedinjenom Kraljevstvu, naglašava kako želi izlaz Britanaca po propisima, iako su glavni dužnosnici izrazili frustracije i žaljenje zbog krize u Londonu oko Brexita koja se sve više produbljuje.

- Često govorim da Shakespeare nije napisao bolju tragediju od one kojoj trenutačno svjedočimo u Britaniji - rekao je ARD-u njemački ministar za europske poslove Michael Roth.

May nije uspjela postići dogovor s opozicijskom Laburističkom strankom te se očekuje kako će pokušati pridobiti 118 glasova pobunjenika iz vlastite stranke te glasove manje sjevernoirske Demokratske unionističke stranke (DUP). Kako bi pridobila te glasove, May je kazala svojim ministrima da će se fokusirati na dobivanje ustupaka od Bruxellesa, javio je The Times.

May također smatra kako bilateralnim sporazumom s Irskom može riješiti problem spornog zaštitnog mehanizma koji je zapreka prihvaćanju sporazuma o razdruživanju Britanije i Europske unije u britanskom parlamentu, prenio je list Sunday Times.

List piše da premijerkini suradnici smatraju kako bi dogovor s Irskom uklonio razloge protivljenja DUP-a, koji održava manjinsku vladu Therese May na vlasti, kao i pobunjenika u vlastitoj Konzervativnoj stranci, njezinu planu o Brexitu.

Irska ministrica za europske poslove Helen McEntee rekla je u ponedjeljak kako Irska ne namjerava sudjelovati u bilateralnim razgovorima oko Brexita.

- Ono što ne možemo i ne želimo učiniti, i nismo činili tijekom čitavog ovog procesa, jest pristupanje bilo kakvoj vrsti bilateralnih dogovora s DUP-om ili bilo kojom drugom strankom iz Sjeverne Irske ili Ujedinjenog Kraljevstva. Ovo su pregovori između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva - rekla je McEntee.

Otkako je Britanija izglasala izlazak iz EU-a na referendumu u lipnju 2016., londonska politička elita raspravlja o tome kako napustiti europski projekt koji su pokrenule Francuska i Njemačka nakon razarajućeg Drugog svjetskog rata.