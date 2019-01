Traži plan B za izlaz, laburisti ne žele Brexit bez dogovora

Dvogodišnja nastojanja britanske premijerke Therese May da se s Bruxellesom rastane prijateljski propala su u britanskom parlamentu.

U najvećem porazu koji je pretrpio jedan britanski čelnik u suvremenoj povijesti, May je pozvala stranačke čelnike da ostave po strani svoje interese kako bi našli način da se krene dalje. Ako May ne postigne konsenzus do ponedjeljka, peto najveće svjetsko gospodarstvo izaći će iz Europske unije 29. ožujka bez sporazuma ili će biti prisiljeno na odgodu, a moguće i na opće izbore ili čak novi referendum.

May odlučno odbija mogućnost novih izbora i upozorava kako bi još jedan referendum potkopao vjeru u demokraciju u 17,4 milijuna ljudi koji su glasali za izlazak iz EU-a na referendumu 2016. Glavni oporbeni čelnik, laburist Jeremy Corbyn, odbio je sudjelovati u pregovorima sve dok Brexit bez sporazuma ne bude isključen kao opcija, što pokazuje koliko bi teška mogla biti premijerkina zadaća.

- Prije održavanja bilo kakvih pozitivnih razgovora o putu prema naprijed vlada mora jasno ukloniti, jednom i zauvijek, mogućnost za katastrofu koju bi donio Brexit bez sporazuma i sav kaos koji bi nastao nakon toga - rekao je Corbyn.