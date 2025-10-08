Obavijesti

News

IZBORI MANJE IZGLEDNI

Kriza u Francuskoj: Lecornu se nada dogovoru o proračunu

Piše hina,
Kriza u Francuskoj: Lecornu se nada dogovoru o proračunu
Foto: Stephanie Lecocq

Macron je u ponedeljak navečer dao Lecornu rok od 48 sati za obavljanje posljednjih pregovora, uz najavu da će raspustiti parlament ako ti razgovori ne uspiju.

Vršitelj dužnosti francuskog premijera Sébastien Lecornu u srijedu je zauzeo oprezno optimističan ton, rekavši da bi se dogovor o državnom proračunu potencijalno mogao postići do kraja godine, čime se smanjuje rizik od prijevremenih izbora.

Njegove su izjave uslijedile u trenutku kada je u srijedu trebao završiti razgovore s raznim strankama i izvijestiti predsjednika Emmanuela Macrona o tome je li pronašao način za okončanje najgore političke krize u Francuskoj unazad nekoliko desetljeća.

"Postoji volja da se proračun za Francusku donese prije 31. prosinca ove godine", rekao je Lecornu novinarima nakon sastanaka u utorak s konzervativcima i strankama desnog centra, te prije sastanka sa Socijalističkom strankom.

PREMIJER NA ODLASKU Lecornu u posljednjem pokušaju formiranja francuske vlade
Lecornu u posljednjem pokušaju formiranja francuske vlade

Po njegovim riječima, ta spremnost za postizanje dogovora o proračunu "stvara zamah i približavanje u stavovima, čineći raspuštanje parlamenta malo vjerojatnim".

Također je rekao da će se kasnije sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom kako bi razgovarali o ishodu razgovora.

Macron je u ponedeljak navečer dao Lecornu rok od 48 sati za obavljanje posljednjih pregovora, uz najavu da će raspustiti parlament ako ti razgovori ne uspiju.

Lecornu, peti francuski premijer u dvije godine, podnio je svoju ostavku u ponedjeljak, čime je ta vlada postala najkraća administracija u modernoj Francuskoj. To se dogodilo nakon što su i saveznici i protivnici u parlamentu zaprijetili rušenjem nove vlade.

