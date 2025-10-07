Lecornu u posljednjem pokušaju formiranja francuske vlade

Lecornu, čija je vlada imenovana u nedjelju navečer, bio je premijer do ponedjeljka, kad su je odbili i saveznici i oporba. Time je postala najkraća vlada suvremene francuske povijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak mu je zadao da održi pregovore o formiranju vlade, a za rok je odredio srijedu navečer. Političari drugih stranaka iznenađeni su takvim potezom predsjednika, a neki tvrde da iza njega stoji samo pokušaj kupovanja vremena, gotovo mjesec dana otkako je Lecornu nominiran.

„Kao i mnogi Francuzi, ja više ne shvaćam predsjednikove odluke”, rekao je Gabriel Attal, centristički zastupnik i bivši premijer pod Macronom.

Lecornu se rano u utorak sastao s nekoliko članova konzervativnih republikanaca (LR) i strankom Renesansa desnog centra, uključujući s čelnikom Senata Gerardom Larcherom i predsjednikom Narodne skupštine Yaelom Braun-Pivetom.

Aktualna francuska politička kriza, najdublja od osnivanja Pete republike 1958. godine, seže do lipnja prošle godine.

Tada je Macron, nakon uspjeha krajnje desnice na izborima za Europski parlament, raspisao prijevremene izbore za donji dom.

Izbori su rezultirali fragmentiranom Narodnom skupštinom bez jasne većine, u zemlji u kojoj je vlada zamišljena kao ona snažnog predsjednika s čvrstom parlamentarnom većinom, bez tradicije izgradnje koalicija i konsenzusa, piše Reuters.

Lecornu je bio treći Macronov premijer od prijevremenih izbora, a francuski predsjednik sad nema previše opcija.

Jedna od njih je da imenuje novog premijera.

Socijalisti su ga pozvali da odabere nekog s ljevice, što Macron odbija jer bi ljevičarski predsjednik vlade vrlo vjerojatno odbio reforme poreznog i mirovinskog sustava.

Francuska ima jedan od najvećih proračunskih deficita na svijetu te jedan od najviših javnih dugova u Europi.

Macron ustavom nije spriječen ni da ponovno imenuje Lecornua, svog bliskog saveznika.

Oporba ga poziva da raspusti parlament ili odstupi.

Macronov mandat traje do 2027., a on zasad odbija ostavku ili nove parlamentarne izbore.