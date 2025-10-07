Obavijesti

News

Komentari 0
PREMIJER NA ODLASKU

Lecornu u posljednjem pokušaju formiranja francuske vlade

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Lecornu u posljednjem pokušaju formiranja francuske vlade
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Francuski premijer na odlasku Sebastien Lecornu u utorak započinje posljednji, dvodnevni pokušaj pregovora s drugim strankama, dan nakon što odstupio s funkcije u rekordno kratkom roku

Lecornu, čija je vlada imenovana u nedjelju navečer, bio je premijer do ponedjeljka, kad su je odbili i saveznici i oporba. Time je postala najkraća vlada suvremene francuske povijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak mu je zadao da održi pregovore o formiranju vlade, a za rok je odredio srijedu navečer. Političari drugih stranaka iznenađeni su takvim potezom predsjednika, a neki tvrde da iza njega stoji samo pokušaj kupovanja vremena, gotovo mjesec dana otkako je Lecornu nominiran. 

„Kao i mnogi Francuzi, ja više ne shvaćam predsjednikove odluke”, rekao je Gabriel Attal, centristički zastupnik i bivši premijer pod Macronom.

Lecornu se rano u utorak sastao s nekoliko članova konzervativnih republikanaca (LR) i strankom Renesansa desnog centra, uključujući s čelnikom Senata Gerardom Larcherom i predsjednikom Narodne skupštine Yaelom Braun-Pivetom.

NOVI POTRES U PARIZU Trajao kraće od jogurta: Lecornu više nije premijer Francuske!
Trajao kraće od jogurta: Lecornu više nije premijer Francuske!

Aktualna francuska politička kriza, najdublja od osnivanja Pete republike 1958. godine, seže do lipnja prošle godine. 

Tada je Macron, nakon uspjeha krajnje desnice na izborima za Europski parlament, raspisao prijevremene izbore za donji dom. 

Izbori su rezultirali fragmentiranom Narodnom skupštinom bez jasne većine, u zemlji u kojoj je vlada zamišljena kao ona snažnog predsjednika s čvrstom parlamentarnom većinom, bez tradicije izgradnje koalicija i konsenzusa, piše Reuters. 

Lecornu je bio treći Macronov premijer od prijevremenih izbora, a francuski predsjednik sad nema previše opcija.

Jedna od njih je da imenuje novog premijera.

Socijalisti su ga pozvali da odabere nekog s ljevice, što Macron odbija jer bi ljevičarski predsjednik vlade vrlo vjerojatno odbio reforme poreznog i mirovinskog sustava.

PROBLEMI I ZA MACRONA Francuski premijer dao ostavku, raste politička kriza u zemlji
Francuski premijer dao ostavku, raste politička kriza u zemlji

Francuska ima jedan od najvećih proračunskih deficita na svijetu te jedan od najviših javnih dugova u Europi. 

Macron ustavom nije spriječen ni da ponovno imenuje Lecornua, svog bliskog saveznika. 

Oporba ga poziva da raspusti parlament ili odstupi.

Macronov mandat traje do 2027., a on zasad odbija ostavku ili nove parlamentarne izbore. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025