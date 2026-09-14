Križevci: Sletio autom s ceste, prevrnuo se na krov pa poginuo

Bjelovarski patolozi utvrđuju uzrok smrti 42-godišnjaka, koji je u nedjelju uvečer poginuo u prometnoj nesreći na državnoj cesti 10 Križevci - Vrbovec.

Kako je pokazao očevid, bio je za volanom auta zagrebačkih tablica. Uvozili su da je vozio prebrzo i izgubio nadzor za autom. Što je bio uzrok skretanja s ceste zasad ne znaju, no udario je prvo u zaštitnu ogradu što ga je zanijelo i odbacilo ga van ceste.

- Automobil je potom sletio niz padinu, udario u metalnu žičanu ogradu i odvodni kanal te se prevrnuo na krov, gdje se i zaustavio - navode iz policije.



Zbog obavljanja očevida od 22:50 do 1:50 dio državne ceste broj 10 na relaciji Križevci - Gradec bio je zatvoren, a promet se odvijao obilaznim pravcima.