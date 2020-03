Krizni paket mjera: Ulijevaju milijarde za spas gospodarstva

Nažalost, sada je i službeno. Cijelu Europsku uniju čeka recesija zbog zaraze korona virusom.

- Očekujemo recesiju ove godine. U ratu smo s virusom i taj rat će imati posljedice po gospodarstvo - rekao je jučer europski povjerenik za unutarnje tržište Thierry Brenton. Objasnio je da su prije krize bila očekivanja slabašnog rasta od 1,4 posto, dok je sada očekuju negativni utjecaj dva do 2,5 posto. Hrvatska je očekivala rast od 2,5 posto. Sigurno neće biti ostvaren u toj mjeri, ali je pitanje koliko će udar krize biti ublažen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlada je u ponedjeljak predstavila široki paket mjera koji će već u utorak biti usvojene na Vladi. Virus se u gospodarstvu brzo širi. Tvrtke kojima pada proizvodnja ili imaju manji promet kroz dolazak gostiju, izložene su riziku neplaćanja kredita i plaća za radnike. To bi moglo dovesti do otpuštanja, a onda se kriza širi jer nezaposlenost vuče za sobom manju potrošnju i veća socijalna davanja. A onda dolazi u pitanje i proračun. Tu spiralu smo osjetili prije 12 godina, recesija je trajala čak šest godina. Vlada želi to izbjeći jer kada jednom i prođe zaraza da tvrtke ostanu što zdravije i spremne za proizvodnju

. Vlada je spremila paket mjera koje uključuju milijarde kuna za tvrtke, a sve bi trebale biti usvojene već do kraja tjedna. Uz odgodu plaćanja poreza na dobit i dohodak, te socijalnih davanja za poslodavce, tu je i svježi novac. Preko državnih HBOR-a i HAMAG-a, ali i komercijalnih banaka. Poduzetnici će dobiti svježi novac za nužni obrtni kapital(npr. novac za nabava materijala) ili kreditne linije za povoljno refinanciranje postojećih kredita. Moći će također i odgoditi plaćanje kreditnih obveza. Mnistar rada Josip Aladrović je najavio i da će Vlada pomoći poslodavcima da očuvaju radna mjesta i dat će stimulacije da ih ne otpuštaju.

- Mi ćemo snositi dio troška za radnike kako bi poslodavci prebrodili ovaj period. Stimulirat ćemo financijski poslodavce da ne otpuštaju - rekao je Aladrović. Također je najavio da će omogućiti da oko 5000 radnika ostane poslodavcima na raspolaganju. Zasad još nisu krenula otpuštanja, ali Vlada želi spriječiti taj rizik. Naš sugovornik iz Vlade kaže da se vrijednost paketa kreće u milijardama kuna. Ministar gospodarstva Darko Horvat kaže i da je cilj održati likvidnost tvrtki. Ministar financija Zdravko Marić je potvrdio mjere, te najavio da neće biti previše procedure oko zahtjeva za pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO

Završio sastanak sa sindikatima: Vlada sutra donosi paket mjera pomoći gospodarstvenicima zbog korone Reporterka: Nikol Zagorac Posted by 24sata Politiko on Monday, March 16, 2020

- Ovo nije vrijeme za kirurški precizne zahvate. Ne želimo napraviti čvor. Nadam se da će sve mjere biti usvojene do kraja tjedna - rekao je Marić, što znači da neće biti baš nekih strogih kriterija, a oporbu je zamolio da ne bude previše kritična. HNB je i danas pustio bankama novac, čak 3,8 milijardi kuna na pet godina, kako bi očuvali tečaj i financijsku stabilnost.

U turističkom sektoru su se ujedinili i sindikati i poslodavci i zamolili za što hitniju pomoć kako bi se osigurala likvidnost(dovoljno novca za podmirenje obveza) barem za dva mjeseca kako radna mjesta ne bi bila izgubljena.

- Potrebna su hitna rješenja i važno je pri tome da svoj doprinos daju svi i poslodavci i sindikati i Vlada, odnosno javni i državni sektor jer kao što poslodavci ostaju bez dijela svojih prihoda i javni sektor će morati hitno donijeti određene odluke kako bi se smanjili ukupni troškovi poslovanja - izjavila je Natali Komen Bujas, direktorica HUP- Udruge ugostiteljstva i turizma.

Uz neke mjere koje je Vlada već najavila, poput odgode plaćanja poreza i doprinosa, i moratorija na kredite, traže i smanjenjenje PDV-a, smanjenje koncesijskih naknada, te javnih davanja. Oni upozoravaju da će biti ugroženi i stalni radnici, ali i sezonci. Traže zato uvođenje naknada za čekanje kako bi spasili gospodarstvo. Europska unija najavila je također paket pomoći, ali se i on koordinira. Ukupno bi se u gospodarstvo trebalo sliti oko 37 milijardi eura. Neki gradovi poput Varaždina i Bjelovara već su najavili odgodu plaćanja komunalne naknade, a Bjelovar ukida i prirez.

Sever: Ovo nije samo pitanje očuvanja radnih mjesta

Ovo nije samo pitanje očuvanja radnih mjesta nego i plaća i likvidnosti unutar obitelji. Tu su i mjere koje bi išle prema bankama kako za gospodarstvo tako i za građane, koje bi trebale svima omogućiti da se ovo ostvari i da oni koji ne mogu raditi, mogu biti smireni doma da će im plaća ići, da će se za to pobrinuti dijelom država, a dijelom poslodavci uz pomoć banaka, poručio je sindikalist Krešimir Sever nakon sastanka s Vladom u Banskim dvorima na kojem su im predstavljene mjere koje će Vlada sutra na sjednici donijeti za pomoć gospodarstvenicima pogođenima koronavirusom.

Što se tiče prehrambenih artikala, dodao je, u dućanima će biti više nego dovoljno svega.

- Predstavnici trgovačkih lanaca kažu da će svega biti i da nema potrebe za zalihama - dodao je.

Zadovoljan je sa stankom.

- A očekujemo još neke dodatne mjere i pojašnjenja. Dobar dio i poslodavaca je zbunjen, a i radnici različitim porukama koje dolaze pa smo dobili ovdje neke naznake da će u najkraćem mogućem roku ti naputci izaći - rekao je.