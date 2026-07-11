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VELIKI KREDITI

Krk i Opuzen dižu milijunske kredite za sportske projekte, Vlada im dala zeleno svjetlo

Piše HINA,
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Krk i Opuzen dižu milijunske kredite za sportske projekte, Vlada im dala zeleno svjetlo
Foto: Borna Filic/PIXSELL
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Grad Krk zatražio je suglasnost za zaduženje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 900.000 eura. Opuzen se također zadužuje

Kako bi financirali svoje kapitalne sportske projekte, gradovi Krk i Opuzen zatražili su, i dobili od hrvatske Vlade suglasnost da se zaduže kod iste komercijalne banke. 

Grad Krk zatražio je suglasnost za zaduženje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 900.000 eura, a sredstva će koristiti za financiranje izgradnje zgrade jedriličarskog kluba u Krku.

Rok otplate kredita je sedam godina, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,55 posto. Jednokratna naknada za odobrenje kredita je 0,10 posto od iznosa odobrenog kredita.

Opuzen se također zadužuje kod Privredne banke Zagreb.

Kredit od 180.000 eura koristit će za financiranje kapitalnog projekta "Otvoreno sportsko borilište u sportsko-rekreacijskoj zoni".

Kredit će vraćati deset godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,45 posto i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,20 posto od ugovorenog iznosa kredita.

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