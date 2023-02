Krojači izbora moraju odlučiti: 'Izborne jedinice krše načelo stvarne jednakosti birača'

Ustavni sud trebao bi se na današnjoj sjednici izjasniti o (ne)ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama. Kako se moglo čuti pred sucima su dvije opcije, prva je da ponove svoje izvješće iz 2010. godine te opomenu Sabor da bez odgode izmijeni zakon kako bi se poštovalo načelo jednakosti biračkog prava ili proglasiti zakon neustavnim. Konačna odluka treba dobiti potporu većine od 13 sudaca, odnosno glasove njih sedmero, a kako će se postaviti teško je nagađati. Podsjetimo, na potrebu izmjene propisa po kojima se provode parlamentarni izbori Ustavni sud upozorio je još 2010. godine jer su neke izborne jedinice već tad kršile zakonski uvjet da broj birača ne smije odstupati od prosjeka za više od pet posto. Posljednji popis stanovništva pokazao je kako su se odstupanja povećala do razine koja bi u pitanje mogla dovesti ustavnost idućih izbora. Iako postoje najave da će HDZ prekrojiti izborne jedinice, u javnosti još nema konkretnog prijedloga kako bi one u budućnosti trebale izgledati. Profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Goran Čular očekuje da Ustavni sud nastavi, dovrši i dovede do krajnje konzekvencije ono što je najavio prije 13 godina.