Kronologija afere Geodezija: Četiri godine 'muzli' javni novac za vilu, vikendicu, mito...

Četiri godine su izvlačili novac na putnim troškovima, iz javne nabave, namještali natječaje, kupili brodicu, automobil, dizali kuće. To je otprilike sukus optužnice koju je za aferu Geodezija podigao EPPO. Na 1.600 stranica objašnjavaju kako su, prema njima, bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo i profesor Boško Pribičević organizirali shemu za izvlačenje novca. EPPO ih tereti da su od 2019. do 2023. muljali s 27 javnih nabava vrijednih gotovo 6 milijuna eura, od čega je 85 posto financirala EU. Namještali su poslove sebi bliskim tvrtkama, a zauzvrat im je vraćan dio novca ili su plaćani njihovi privatni troškovi, najčešće za građevinske radove. Konkretno, Đapo je u 'džep' strpao 140 tisuća eura, Pribičević 307 tisuća eura, a šteta je 2,8 milijuna eura.

