Obavijesti

News

Komentari 6
PODIGNUTA OPTUŽNICA PLUS+

Kronologija afere Geodezija: Četiri godine 'muzli' javni novac za vilu, vikendicu, mito...

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 6 min
Kronologija afere Geodezija: Četiri godine 'muzli' javni novac za vilu, vikendicu, mito...
Foto: Dino S./Rober A./Davorin V./Josip R./Goran S./Luka S./PIXSELL

Optužnica za aferu Geodezija ima 1.600 stranica. Optužen je i bivši pomoćnik ministrice Nine Obuljen Koržinek koja ga je branila

Četiri godine su izvlačili novac na putnim troškovima, iz javne nabave, namještali natječaje, kupili brodicu, automobil, dizali kuće. To je otprilike sukus optužnice koju je za aferu Geodezija podigao EPPO. Na 1.600 stranica objašnjavaju kako su, prema njima, bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo i profesor Boško Pribičević organizirali shemu za izvlačenje novca. EPPO ih tereti da su od 2019. do 2023. muljali s 27 javnih nabava vrijednih gotovo 6 milijuna eura, od čega je 85 posto financirala EU. Namještali su poslove sebi bliskim tvrtkama, a zauzvrat im je vraćan dio novca ili su plaćani njihovi privatni troškovi, najčešće za građevinske radove. Konkretno, Đapo je u 'džep' strpao 140 tisuća eura, Pribičević 307 tisuća eura, a šteta je 2,8 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025