Kronologija drame u Sloveniji: U špilji su već više od 30 sati, hranu i vodu im donose ronioci

Nismo mogli provući telefonski kabel pa s onima koji su zapeli komuniciramo isključivo preko ronioca, govori za 24sata Walter Zakrajšek, voditelj Speleospasilačke službe (JRS) koja spašava ljude iz Križne jame. Nalaze se 2,1 km od ulaza. Njegov tim glasi kao jedan od najboljih na svijetu, a do dvoje vodiča i tročlane obitelji su uspjeli doći u roku od oko tri i pol sata. Međutim nije sve teklo glatko.

- U špilju su otišli 6. siječnja 2024. u 8 sati ujutro. Budući da se do dogovorenog vremena, do 15 sati, nisu vratili iz špilje, treći vodič je, prema utvrđenom protokolu, izvršio izviđanje od ulaza u 9. jezero, nije pronašao nestale osobe te se vratio do izlaza. Odmah potom aktivirana je i Speleospasilačka služba (JRS) u 17 sati i 25 minuta - stoji u kronologiji spašavanja koju su nam poslali spasioci.

Foto: Jamarska reševalna služba Slovenije

- Svi su u dobrom stanju. Oko 14 sati je četveročlana ekipa ronioca otišla natrag do kampa u kojem su ljudi sa zalihom hrane i svime što treba za održavanje temperature da se ne pothlade. Preostaje nam čekati da se smanji razina vode, a ako ronioci sad procijene da se razina vode smanjila dovoljno, premjestit će ih bliže izlazu pa ćemo ići komad po komad puta - rekao je za 24sata Zakrajšek.

Strujanje vode stvara probleme

Prvi ronioci su u špilju ušli u 21 sati i 15 minuta, preplivali poplavljeni dio iza prvog jezera i napredovali kroz špilju protiv struje. Kad su ostali bez opreme za osiguravanje rute, vratili su se natrag. Za to vrijeme se drugi tim ronioca već pripremio, a njihov je zadatak bio tehnički opremiti zahtjevnije dijelove špilje kako bi mogli prenijeti hranu, odjeću, bivak za spavanje, zaštitne folije i grijaće jastuke. Oni su u špilju ušli u ponoć i 33 minute, a do petoro zarobljenih su došli nešto prije četiri sata ujutro.

- Veliki problem stvara jako strujanje vode prema izlazu iz špilje. Oko 4 sata ujutro došli su do nestalih na lokaciji u špilji zvanoj Križna gora (cca 2,1 km od ulaza u špilju). Sve nestale osobe u špilji pronađene su u dobrom psihofizičkom stanju, imali su dovoljno hrane i vode kada smo ih pronašli. Trenutno su smješteni i adekvatno zbrinuti u suhom dijelu (lokacija u Križnoj gori). U ovom dijelu su potpuno sigurni i u slučaju da se razina vode dodatno poveća. Ronioci su se nakon zbrinjavanja vratili do izlaza i izašli iz špilje u 6 sati i 12 minuta - navode u kronologiji koju su 24sata dobila na uvid.

Foto: Jamarska reševalna služba Slovenije

Druga ekipa speleoloških spašavatelja stigla je do špilje u nedjelju u 7 sati i 25 minuta. Njih petero su se pripremili za zaron i u 14 sati i 30 minuta su ušli u špilju sa dodatnom opremom i specijalnim suhim odijelima za zarobljene ljude. Trenutno razina vode u Križnoj jami ne dopušta sigurnu evakuaciju, visoka voda zatvorila je siguran prolaz na dva mjesta,iza Jezera 1 i iza Kalvarije.

- Ako do večeri razina vode u špilji padne i otvore se trenutno neprohodni dijelovi, ljudi će biti evakuirani. Ako je voda previsoka da bi evakuacija bila potpuno sigurna, ronioci će zbrinuti zarobljene ljude i vratiti se iz špilje - stoji u trenutnom planu evakuacije.

Speleospasitelj Marko Rakovec, kaže kako im je HGSS ponudio pomoć, ali vjeruje da neće biti potrebe za time.

Foto: Jamarska reševalna služba Slovenije

- Za sad je sve pod kontrolom. Mi smo im se javili kao HGSS i ponudili smo pomoć kao nekakva podrška jer znamo da su jako stručni i dobri, imaju odličnu tehničku podršku i poznati su u svijetu po svojim sposobnostima kao speleospasioci. Uvjereni smo da nas neće ni trebati, nema naznaka da će se stvar dodatno zakomplicirati - govori Rakovec.

Foto: Jamarska reševalna služba Slovenije

Križna jama jedna je od najljepših speleoloških destinacija.

- To je biser podzemlja, jako lijepa jama. Ima 22 jezera i tri vrste tura koje tamo nude: za početnike, srednje i napredne. Kad im se ovo dogodilo, obitelj je na neki način bila spremna iako nemaju iskustva. Ta voda je dotekla puno brže nego što su očekivali. Postoji plan evakuacije za takve krize i znali su, ako se ovo dogodi, da je namješten podzemni kamp, tamo su čekali spasioce. Kad su ronioci i spasitelji došli, zatekli su ih kako spavaju u kampu. To je otprilike dva kilometra od ulaza, trebalo im je otprilike tri sata da dođu do njih s opremom za ronjenje. Predviđaju da će se razina vode u ta dva potopljena kanala lagano spuštati, pa bi večeras ili sutra mogli doći do njih bez da s njima rone, to pokušavaju izbjeći - govori Rakovec.

Foto: Jamarska reševalna služba Slovenije

Početnička tura na kojoj su bili traje od sedam do deset sati, na nju ne vode sve turiste već ljubitelje speleologije i amaterske speleologe.

- Za sad je sve pozitivno i bit će jedna lijepa avantura. To je sve prihvatljivo u speleologiji. Jedino su se malo podcijenili u procjeni razine vode pa su ostali dulje što je možda trebalo. Jama obiluje vodenim dijelovima i zato je tako krasna i atraktivna. Inače ih vodiči vode čamcima po jezerima, u nekim trenucima morate spustiti glavu da možete proći. Mislim da će im ovo biti jedna zanimljiva avantura iz tog sigurnog bivka u kojem sad čekaju da se spusti razina vode i da mogu van - zaključuje Rakovec.

Foto: Jamarska reševalna služba Slovenije

Foto: Jamarska reševalna služba Slovenije

Kako je rekao na konferenciji za novinare Walter Zakrajšek, grupa je stigla do stražnjeg dijela spilje, a kad su se vratili, zatekli su gotovo poplavljeno mjesto do kojeg su doveslali.

- Pričekat ćemo povoljan trenutak da se razina vode toliko spusti da bude sigurno vratiti se iz jame - rekao je.

Prema prognozama, razina vode bi se mogla početi smanjivati u kasnim poslijepodnevnim satima. Problem su rukavci koji dolaze iz Hrvatske jer kod nas još uvijek pada kiša. Plan je da dio puta preplivaju, no spašavanje ronjenjem ne dolazi u obzir jer troje od petero zarobljenih nema iskustva u ronjenju.