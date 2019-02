Kroz naselje je jurio 146 km/h: Mladić dobio 5000 kuna kazne

U utorak navečer oko 21.35 sati prometni policajci u Gromačniku kod Slavonskog Broda zaustavili su i iz prometa isključili mladića (24) koji je upravljajući osobnim automobilom "Opel astra" projurio kroz naselje brzinom od 146 km/h.

Policija je izračunala da je tako jureći prelazio 40 metara u jednoj sekundi odnosno dužinu jednog nogometnog igrališta u samo 2,5 sekunde, što je u prometu, naravno, više nego rizično i preopasno.

Kako je vozaču ovo prvi takav prekršaj policijski službenici su ga kaznili novčanom kaznom od 5000 kuna, ali i izrekli zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Inače za prekoračenje brzine iznad prometnim znakom dopuštenih 50 km/h, kako je to bilo u ovom slučaju, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđena je novčana kazna od 5 do 15 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana.