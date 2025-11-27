Obavijesti

SUDAR NA RAKSRIŽJU

Krš i lom u Popovači: Sudarili se kamion i auto, ozlijeđen vozač

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DVD Popovača/Facebook

Ozlijeđeni 41-godišnjak prevezen je u Sisačku bolnicu, gdje su mu konstatirane tjelesne ozljede

Jedan čovjek lakše je ozlijeđen u nesreći u kojoj su sudjelovali teretno vozilo i automobil. Nesreću je u Popovači izazvao 20-godišnjak koji je upravljao teretnim vozilom požeških tablica. Dolaskom do raskrižja nije poštovao prednost prolaska i udario je u automobil s kutinskim oznakama kojim je upravljao 41-godišnjak.

- U četvrtak oko 10 sati zaprimili smo dojavu o prometnoj nesreći. Ozlijeđeni 41-godišnjak prevezen je u Sisačku bolnicu, gdje su mu konstatirane tjelesne ozljede. Protiv 20-godišnjaka slijedi prekršajni nalog - rekli su nam iz policije.

