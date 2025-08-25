Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID U TIJEKU

Krš i lom u Sesvetskim Selima: Sudarila se dva automobila

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Krš i lom u Sesvetskim Selima: Sudarila se dva automobila
1
Foto: Čitatelj 24sata

Dojavu o prometnoj nesreći, zagrebačka policija zaprimila je u ponedjeljak u 15.18 sati

Dva automobila sudarila su se na Sesvetskoj cesti u Sesvetskim Selima. Zagrebačka policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći, no kako očevid nije gotov, ne mogu nam reći ima li ozlijeđenih i o kakvim se ozljedama radi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo u ponedjeljak u 15.18 sati. Više će se znati nakon policijskog očevida - rekli su nam.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je mako oduvijek prisutan u Jadranu
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
NEĆE GA PRODATI

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025