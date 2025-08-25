Krš i lom u Sesvetskim Selima: Sudarila se dva automobila

Dva automobila sudarila su se na Sesvetskoj cesti u Sesvetskim Selima. Zagrebačka policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći, no kako očevid nije gotov, ne mogu nam reći ima li ozlijeđenih i o kakvim se ozljedama radi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo u ponedjeljak u 15.18 sati. Više će se znati nakon policijskog očevida - rekli su nam.