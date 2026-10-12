Prema prvim informacijama došlo je do sudara automobila i autobusa ZET-a...
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Krš i lom u Zagrebu: Sudario se s autobusom pa zabio u ogradu
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Teška prometna nesreća s ozlijeđenim osobama dogodila se u ponedjeljak poslijepodne u Ulici Jozsefa Antalla u Zagrebu, doznaju 24sata.
Naime, prema prvim informacijama došlo je do izlijetanja automobila u ogradu Hipodroma i to nakon sudara s autobusom ZET-a.
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Vatrogasci su, neslužbeno doznajemo, spašavali suvozačicu iz osobnog automobila, koju je hitna odvezla u bolnicu.
Očevid na mjestu događaja je u tijeku.
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