Krš i lom u Zagrebu: Sudario se s autobusom pa zabio u ogradu

Teška prometna nesreća s ozlijeđenim osobama dogodila se u ponedjeljak poslijepodne u Ulici Jozsefa Antalla u Zagrebu, doznaju 24sata.

Naime, prema prvim informacijama došlo je do izlijetanja automobila u ogradu Hipodroma i to nakon sudara s autobusom ZET-a.

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Vatrogasci su, neslužbeno doznajemo, spašavali suvozačicu iz osobnog automobila, koju je hitna odvezla u bolnicu.

Očevid na mjestu događaja je u tijeku.