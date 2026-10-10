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PROMETNA NESREĆA

Sudar tri auta kod Sinja, ozlijeđeno šestero ljudi

Piše Ivan Jukić,
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Sudar tri auta kod Sinja, ozlijeđeno šestero ljudi
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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U prometnoj nesreći koja se dogodila u Brnazama kod Sinja, tri automobila sudjelovala su u sudaru, a šest osoba prevezene su u splitsku bolnicu na liječničku pomoć. Policija je na dionici D1 uputila vozače da voze opreznije zbog otežanog prometa.

U Brnazama kod Sinja u subotu poslijepodne dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri auta. Nesreća se dogodila oko 18.10 sati, a prema informacijama policije, šest ljudi prevozi se na pružanje liječničke pomoći u bolnicu u Splitu.

Zbog nesreće je na državnoj cesti D1, na dionici od Brnaza do Kukuzovca, promet tekao naizmjenično jednim kolničkim trakom.

Policija je upozorila vozače koji prolaze tim dijelom ceste da smanje brzinu i povećaju oprez.

Uzrok nesreće i okolnosti sudara zasad nisu poznati, a više informacija bit će poznato po završetku očevida.

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