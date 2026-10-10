Sudar tri auta kod Sinja, ozlijeđeno šestero ljudi

U Brnazama kod Sinja u subotu poslijepodne dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri auta. Nesreća se dogodila oko 18.10 sati, a prema informacijama policije, šest ljudi prevozi se na pružanje liječničke pomoći u bolnicu u Splitu.

Zbog nesreće je na državnoj cesti D1, na dionici od Brnaza do Kukuzovca, promet tekao naizmjenično jednim kolničkim trakom.

Policija je upozorila vozače koji prolaze tim dijelom ceste da smanje brzinu i povećaju oprez.

Uzrok nesreće i okolnosti sudara zasad nisu poznati, a više informacija bit će poznato po završetku očevida.