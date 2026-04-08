KRŠ U SPLITU Autobus i auto se sudarili kod općine: Policija traži svjedoke prometne

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u Splitu u srijedu u 8.25 sati. Na raskrižju ulica Domovinskog rata-Vukovarska-Livanjska-Bihaćka došlo je do sudara autobusa i automobila. Policija je do 10.30 obavila očevid, a naknadno su objavili i da traže svjedoke prometne nesreće, kažu nam iz PU splitsko-dalmatinske.

- Promet je bio jako usporen, ja sam se vozio u drugom autobusu. Baš je težak sudar bio kod splitske općine, auto je dosta uništen - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Ozlijeđena je osoba iz osobnog automobila, a stupanj ozljeda još nije poznat.

- U odnosu na prometnu nesreću koja se dogodila danas ( srijeda) 8. travnja 2026.godine u 8,25 sati na raskrižju ulica Domovinskog rata-Vukovarska-Livanjska-Bihaćka (sudar autobusa i osobnog vozila) pozivamo svjedoke prometne nesreće da osobno pristupe u Postaju prometne policije Split na adresi Put Plokita 81, odnosno da kontaktiraju policijske službenike na telefonske brojeve 021/ 504-010, 504-036 - objavila je policija na svojim stranicama.