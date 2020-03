Kršenje samoizolacije: Već smo slali prve kazne od 8000 kuna

Tko se ne bude pridržavao rješenja kojim je naređena samoizolacija bit će oštro kažnjen, najavljuju nadležni u borbi oko suzbijanja koronavirusa.

Može se čuti kako je za prekršaj predviđena kazna do 8000 kuna, a za kazneno djelo čak do tri godine zatvora. No, da bi se nešto okvalificiralo kao kazneno djelo i da bi netko za njega mogao biti osuđen nije dovoljno da samo krši propise.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Trebao bi, prije svega, biti svjestan da je to što čini kazneno djelo i da time krši zakon, a trebao bi imati i neki motiv zbog čega to čini - pojasnio je zagrebački odvjetnik Veljko Miljević. Smatra da treba biti jako oprezan kad govorimo o tome je li, primjerice otac koji je s djetetom došao u Klaićevu bolnicu na pregled iako je trebao biti u samoizolaciji, zapravo počinio kazneno djelo širenja i prenošenja zarazne bolesti.

- Objektivno, takvo ponašanje moglo bi se svesti pod širenje zaraze općeopasnom radnjom kojom se narušava sigurnost, ali subjektivno, čovjek ne ide za tim. Njegovi motivi nisu kriminalni, on je zabrinut za svoje dijete, a nusprodukt svega je da nekoga dovodi u opasnost. Koju opasnost, na koji način, mi čak ne znamo na koji se točno način taj virus širi i kako to funkcionira. Znači u ovom slučaju nemamo stvaranje objektivnih, a kamoli subjektivnih obilježja kaznenog djela - govori Miljević te dodaje da i za prekršaj treba postojati svijest i volja da se prekrši određena zakonska norma.

U nekakvoj histeriji uvijek se ljude zavodi s maksimalno predviđenim kaznama, a treba pogledati minimalne, kaže nam Veljko Miljević.

Napominje da je naš cjelokupni kaznenopravni sustav, kao i u Jugoslaviji, široko otvoren i ima veliki raspon kazni od minimalnih do maksimalnih.

- To je dobro jer ostavlja prostor da se svako kazneno djelo sagleda pojedinačno. Uz zatvorske kazne postoji cijeli niz uvjetnih, djelomično uvjetnih pa čak i rada za opće dobro - dodaje Miljević.

U praksi su kaznene prijave za širenje zarazne bolesti kod nas dosad uglavnom podnošene protiv onih koji su, primjerice, znali da boluju od HIV-a i namjerno imali spolne odnose bez zaštite kako bi zarazili što više drugih ljudi.

Na pitanje tko bi uopće trebao kontrolirati pridržava li se netko samoizolacije iz Državnog inspektorata odgovaraju da bi to trebala činiti policija. Njih je danas u Hrvatskoj bilo oko 6300, a za očekivati je da njihov broj iz dana u dan raste.

- Osobe koje su u samoizolaciji evidentiraju se sustavu MUP-a, kako bi se moglo provjeriti krši li netko pravila samoizolacije. Već imamo prve osobe koje će dobiti kaznu u visini od 8.000 kuna - rekao je na popodnevnoj konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Mogu postupati i ako imaju konkretna saznanja odnosno dojavu da netko krši propise, kao što ih je prekršio otac iz Klaićeve. Kako neslužbeno doznajemo, kriminalističko istraživanje nad njim traje, koliko to trenutno dopušta njegovo zdravstveno stanje.

Provode se izvidi i rade razgovori s ostalima koji imaju saznanja o događaju, a s njim će obaviti razgovor nakon što ozdravi.

Snimka na kojoj se govori da će se Zagreb zatvoriti u narednih 48 sati i da će biti proglašena karantena, za koju su iz Vlade rekli da je lažna, aktualizirala je još jedno pravno pitanje - posljedice širenja lažnih vijesti.

Foto: Reuters

Veljko Miljević pojašnjava da ono od 2013. nije kazneno djelo već prekršaj. U Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira stoji da će se onaj tko tako remeti mir i narušava spokojstvo građana kazniti novčanom kaznom u protuvrijednosti 50 do 200 DEM-a (bivših njemačkih maraka) ili zatvorom do 30 dana.

- Mi u prekršajnom zakonu još imamo kazne u njemačkim markama jer je to zakon iz 70-ih. Zbog čega je to iz kaznene prebačeno u prekršajnu sferu treba pitati one koji su to odlučili. Kome je bilo u interesu da se to ukine kao kazneno djelo i kome je u interesu da se Kazneni zakon mijenja svako malo? - pita se Miljević.

Iako epidemija koronavirusom nije paralizirala sudove u Hrvatskoj, oni će od 14. ožujka do 1. travnja rješavati samo hitne postupke i radnje dok će se sve ostale rasprave odgoditi na vrijeme od 14 dana.

To znači da će sudovi i dalje donositi rješenja o istražnim zatvorima i suditi u pritvorskim predmetima, odnosno onima u kojima su optuženici u istražnom zatvoru. Također, neće se odgađati ročišta u predmetima koje treba žurno završiti kako ne bi nastupila zastara.

Nove mjere Ministarstvo pravosuđa je donijelo kako bi zaštitilo zdravlje svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i strankama s kojima dolaze u kontakt.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Dosad je zaraza koronavirusom potvrđena kod jedne sutkinje Županijskog suda u Puli. Svi zaposlenici koji su bili s njom u kontaktu su u samoizolaciji, a sve prostorije suda su dezinficirane. U samoizolaciji su i četiri sutkinja iz Zagreba, jedna s Vrhovnog suda, dvije sa Županijskog te jedna s Trgovačkog suda nakon što su posjetile frizerski salon u kojemu je radio frizer kojemu je potvrđen koronavirus.

Preventivno, do 1. travnja zabranjeni su posjeti svim zatvorenicima, pa i onim istražnim, u svim zatvorima, osim u iznimnim okolnostima. Za to je potrebno posebno odobrenje upravitelja i može se odobriti u slučaju smrti člana obitelji, elementarne nepogode ili slično. U tim situacijama posjetitelji su dužni potpisati izjavu o nepostojanju zdravstvenih rizika vezanih uz epidemiju koronavirusom.