'Kršila sam propise kako bih pomogla ženi. Na svoju dušu...'

Ravnatelj i liječnica iz KBC-a Sestre milosrdnice za 24sata su ispričali što se dogodilo u subotu navečer pred zagrebačkom bolnicom u Vinogradskoj ulici. Naime, te večeri, oko 22.30 sati, jedna žena se srušila na pod, ležala na rubu svijesti i povraćala, a Hitnoj pomoći, bez obzira na prisutnost liječnika i prolaznika koji su je uporno nazivali, trebalo je pola sata da se pojave.

Osim toga, liječnik i liječnica koji su se zatekli uz gospođu, kršili su administrativne propise koji nalažu da područje ulice spada pod ingerenciju Hitne pomoći, a ne bolničkog osoblja te ustanove. Ove propise nam je potvrdio i Darko Milinović, liječnik i bivši ministar zdravstva.

- Nema nijednog doktora koji ima zabranu pružanja pomoći, dapače, ima obvezu. Istina je da su ulica ili dio ispred bolnice ingerencija hitne medicinske pomoći, a ne bolničkog osoblja. Ipak, nedopustivo je iz moralnih razloga, ukoliko pacijentu pozli ispred same bolnice, da mu se ne priskoči u pomoć, a ne da se čeka hitna medicinska pomoć jer svaka minuta može biti bitna za život pacijenta - rekao nam je Milinović.

Inače, gospođa je bila na rubu svijesti nakon što je otpuštena s Hitne, na kojoj je do tada, kako doznajemo od svjedoka, provela nekoliko sati. Uznemirujuću priču su nam u nedjelju prepričale dvije prolaznice koje su se zatekle na mjestu događaja, a njihovo svjedočenje možete pročitati ovdje.

'Ne možemo ignorirati poziv upomoć'

U ponedjeljak smo razgovarali s jednom od liječnica koja je nastojala pomoći gospođi. Radi se o Željki Gavranović, specijalistici anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja, te subspecijalistici intenzivne medicine. Prepričala nam je što se dogodilo.

- U subotu navečer smo kolega i ja bili na hodniku u internoj klinici. Došla je gospođa u civilu koja je utrčala u zgradu i panično pitala možemo li joj pomoći. Rekla je da se na cesti srušila neka žena te da ne zna je li pri svijesti, a da je gospodin u pratnji rekao da je netom otpuštena s hitnom prijema.

Mi kao liječnici ne možemo ignorirati tuđi poziv upomoć, posebno kad se radi o nekome tko je netom otpušten iz bolnice, a posebno kad nam daje takve alarmantne informacije - kaže Gavranović.

- Rekla nam je da se to dogodilo tu vani na cesti. Izašli smo vani, što ja po zakonu ne smijem. U uniformi, dok sam u službi, ne smijem izaći iz bolničkog kruga. Ali ja kao liječnik ne mogu ignorirati nečiji poziv upomoć i da vani leži neka osoba koja možda umire. Mi smo na vlastitu odgovornost izašli vani na cestu. Ona nije bila tamo, već je bila udaljena sto metara izvan bolničkog kruga. Vidjeli smo od kolne porte da netko leži i da netko čuči pored te osobe. Kao liječnica ne mogu ignorirati takvu situaciju. Otišli smo gore, na vlastitu odgovornost, i pregledali ženu koja nije bila vitalno ugrožena - priča liječnica.

'Sve je napravljeno isključivo u službi žene'

- Tražili smo medicinsku dokumentaciju od gospodina koji je bio pored nje. Ona je došla na hitnu zbog nekih potpuno drugih tegoba i obrađena sukladno pravilima struke. S obzirom na to da je žena pala, nismo znali je li udarila glavom, a imala je neuroloških simptoma, mi smo procijenili da bi se tu moglo raditi o ozljedi glave. Procijenili smo da ju se u takvom stanju ne može transportirati na rukama, već sukladno pravilima struke, što znači na ležećim kolicima, sukladno pravilima struke- pojašnjava doktorica.

- Zvali smo hitnu jer ja ne mogu organizirati transport izvan bolničkog kruga. Moja domena je bolnički krug. Ovo što smo mi napravili je izašlo izvan naše jurisdikcije. Hitnu smo zvali nekoliko puta, predstavljali se i opisivali u kakvom je stanju žena. Za vrijeme čekanja, bili smo sa ženom jer je bila u takvom stanju da je nismo mogli ostaviti samu. Građani su se zaustavljali i pitali treba li pomoći, ali stanje je bilo prerizično da bi je stavili na stražnje sjedište i tako prevezli. Ono što smo mi u ovom slučaju napravili, bilo je isključivo u službi te žene - kaže nam Gavranović i dodaje kako je hitnoj trebalo minimalno pola sata do dolaska.

Zanimalo nas je kako se pomiri Hipokratova zakletva s propisima bolnice.

- Evo kako. Napravila sam prekršaj jer sam izašla sto metara izvan bolnice dok sam bila u službi i pokušala pomoći ženi. Nije se radilo o tome da je ženi pozlilo na ulazu ili metar od ograde. Pozlilo joj je sto metara izvan bolnice, na gradskoj cesti. Ja nemam ingerenciju izvan bolničkog kruga i to jest apsurdno. Ako se netko sruši u ulici izvan bolnice, ne mogu organizirati transport i za to je isključivo nadležna hitna. Napravili smo sve što smo mogli. Gospođa nije zahtijevala reanimacijski postupak. Da ga je zahtijevala, ja bih to napravila na vlastitu odgovornost i organizirala s ljudima iz bolnice. Hipokratova zakletva meni kaže da moram pomoći svakome i ja sam to išla napraviti. Na svoju dušu, znajući da sam u prekršaju. Sad se nas, na žalost, etiketira kao kriminalce - ispričala je dr. Željka Gavranović.

Što kaže ravnatelj bolnice?

U nedjelju nismo mogli doći do službenog očitovanja bolnice, ali u ponedjeljak smo razgovarali s Marijem Zovakom, ravnateljem KBC-a Sestre milosrdnice. Razgovarao je s osobljem koje je u subotu navečer bilo prisutno i u razgovoru za 24sata opisao što se dogodilo.

- Gospođa je došla u hitnu službu, uredno se prijavila kao pacijentica, žaleći se na mučninu i na bolove u donjem trbuhu. Obrada koja je učinjena je bila dosta opsežna, pregledali su je i ginekolozi i gastroenterolozi. Budući da se nije našlo patoloških supstrata ili bolesti koja bi zahtijevala operacijsko liječenje ili hospitalizaciju, ona je otpuštena na kućnu njegu u pratnji jednog gospodina s preporukama za regulaciju stolice.

Mojih dvoje liječnika, vrlo iskusni kardiolog i anesteziologinja, koji su se zatekli u krugu bolnice pored bankomata, pozvani su od strane prolaznice koja ih je upozorila da je gospođa izgubila svijest na ulici. Oni su izašli i vidjeli je u Vinogradskoj ulici nekih stotinjak metara od bolnice - kaže nam Zovak.

'Krvarenje u mozak'

- Moji liječnici zatim izlaze iz bolnice i odlaze pogledati gospođu. Ona sjedi, pri svijesti, a kraj nje je gospodin. On kaže da je izgubila svijest. Moji doktori su ga pitali je li pri tome udarila glavu, a gospodin je rekao da ne jer ju je on spustio kad je izgubila svijest. Liječnici je nisu micali jer je teoretski moguće da je imala traumu glave ili kralježnice nego su stajali kraj nje i kontrolirali joj životne funkcije. Njihova logika je bila sljedeća: Bilo koji transport osim kolima, povećava mogućnost povećanja ozljede - objašnjava ravnatelj.

- Dakle, dvoje vrlo iskusnih liječnika koji godinama spašavaju ljudske živote, donose odluku da je najbolje rješenje transport u kolima hitne pomoći. U tom trenutku oni zovu hitnu, predstavljaju se kao liječnici. Zovu više puta jer su očekivali da će prije doći i opet se predstavljaju, očekujući da će prije doći jer ne smiju dugo izbivati s radnog mjesta. Naime, oni su dežurni za hitno bolesne pacijente.

Hitna konačno dođe, od tamo kažu da im je trebalo pola sata. Pacijentica se prebacuje opet na hitnu kod nas i radi se dodatna dijagnostička obrada. Ovog puta, s obzirom da imamo podatak o gubitku svijesti, a ne samo o mučnini, radi se CT glave. CT pokaže krvarenje u mozak. Nije to krvarenje koje bi zahtijevalo operaciju ili neku drugu intervenciju, ali se gospođu zaprimilo na kliniku za neurologiju radi opservacije.

Dvoje liječnika su intervenirali po svim etičkim načelima naše struke - zaključuje ravnatelj.

Nisu htjeli 'truckati ženu'

Upitali smo ga što je s propisima koji nalažu da područje na ulici spada pod ingerenciju hitne pomoći, a ne bolničkog osoblja.

- Administrativno možda jest tako, ali to mene ne zanima. Komora i časni sud bi vas odmah bi vas suspendirali ako nekome ne pružite pomoć. Pacijentica je bila pod kontrolom dvoje iskusnih liječnika. Nismo htjeli truckati ženu u kolicima i nosilima, a da imamo kola hitne pomoći u Vinogradskoj, prevezli bi ju - rekao nam je Zovak.

