Krstičević: 'Ja sam ratnik. Ta maketa je za mene poniženje'

Nakon što je bjesno zgrabio i bacio poklonjenu maketu aviona na pod sabornice, ministar obrane Damir Krstičević obratio se novinarima izvan sabornice.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203441 / Damir Krstičević bacio avion na pod]

- Bio sam vrlo smiren ali morate biti svjesni da sam ratni general i sada sam ministar obrane. Što se tiče ovog projekta učinio sam sve dvije godine vrlo intenzivno smo vodili projekt i sve smo učinili da hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. I sad nakon toga svega dođe ti netko da se izrugava. Za nečiji rad! Dvije godine žestokog rada. I dođe ti netko bez ikakvog poštivanja, da meni stavi tu maketu. Jel se to trebalo dogoditi, slažem se s mojom reakcijom da nije na neki način bila način. Moja reakcija nije bila način, ali morate razumjeti, ja sam ratnik i tražim od svojih ljudi najbolje i vjerujte mi da je u ovom procesu Hrvatska sve učinila da riješi ovaj problem, hrvatsko zrakoplovstvo, koje je bitno za Hrvatsku. Mnogi ne žele uspjeh jer to jača Hrvatsku, ali lako je kritizirati - rekao je Krstičević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tvrdi da se protiv njega vode kampanje.

- Šutio sam cijelo vrijeme, ali i ja sam čovjek. Za mene nije legitimno da mi se donosi i uručuje maketa. To je poniženje, to nije sportski, tako se ne radi sa vojnikom, ja sam bivši vojnik, ja to Vidoviću ne bih nikad napravio. Ne bih nikad donio SDP-u maketu MiG-a 21. Ja ne tražim opravdanje. Imali smo veliki pritisak i želju da se to pitanje konačno riješi, to su isto činjenice. Fokusiran sam na ovaj proces i na jačanje hrvatske vojske, naši časnici rade vrlo intenzivno, dobili smo puno novih sposobnosti. Odradili smo sve, u ovom koraku nismo uspjeli, ali idemo dalje - kazao je.

Naveo je kako je od početka procesa bilo jako puno komunikacije između SAD-a, Hrvatske i Izraela.

- Razmijenjeno je jako puno mailova po svim razinama, već sam rekao 1000 mailova, to nije bila jednostavna priča. Postavljali smo jako puno pitanja, bilo je puno izazova i problema, puno elemenata koje smo upravo kroz komunikaciju rješavali - kazao je.

Ne osjeća se kao uteg Vlade: 'Pitajte premijera imam li podršku'

Na pitanje osjeća li se kao uteg ove Vlade, ministar je postavio kontrapitanja: 'Zašto? Zato što jačam hrvatsku vojsku i dobivamo nove sposobnosti? Zar sam trebao izabrati ponudu koja je bila lošija?'

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bilo je jasno javno otvaranje ponude, svaka država je prezentirala svoju ponudu. Svi su vidjeli tko je što ponudio, vidjele su se cijene, tko što nudi. Nitko nije mogao ni na koji način utjecati. Izrael je imao najbolju ponudu - kazao je Krstičević.

- Imam li podršku premijera? To trebate pitati njega - zaključio je.