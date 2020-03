Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak na N1 televiziji odgovara na pitanja o korona virusu.

- Radimo na tome da se ne dogodi talijanski scenarij. Ono što se dogodilo na sjeveru Italije, to je najgori scenarij, da oni koji su najteži bolesnici nemaju mjesta - rekao je Capak.

- Kad se dnevne brojke krenu smanjivati i kumulativna linija koju imamo, će se početi smanjivati - objasnio je.

- 44 liječnika i 10 stomatologa su zaraženi u ovom trenutku, i 30-ak medicinskih sestara te skoro tisuću njih koji su u izolaciji. Ne možemo reći da nam zdravstveni sustav nije okrznut, okrznut je, ali sve se radi na tome da se to zaustavi - rekao je Capak.

Najavio je pojačana i češća testiranja zdravstvenog osoblja koje radi na odjelima s tizičnom populacijom. "Svi koji se vrate na posao se testiraju, da se ne dogodi da je netko bio kliconoša bez simptoma".

Šire tesitranje nema smisla, kaže Capak.

- Funkcioniranje Imunološkog zavoda pomoglo bi u ovoj krizi - smatra.

- Da imamo Imunološki zavod imali bismo puno manje problema. Općenito, a i sada. Oni, nažalost, dugo već ne funkcioniraju kako treba. Rade neke poslove u vanjskim pogonima. Mi smatramo da uvijek postoji nada, radi se na tome da se Imunološki pokrene, pa makar i u onim segmentima koje nisu cjepiva, to je najteže pokrenut. Mi smo se dogovorili da nam rade podloge, uz malo problema jer godinama to nisu radili, oni su to pokrenuli. Pomažu nam - rekao je.

- Za cjepivo je potrebno vrijeme. Mi se moramo boriti oružjem koje sad imamo, to su izolacija, karantena... - kazao je ravnatelj HZJZ-a za N1.

Pitanja gledatelja:

Bi li javnost mogla dobiti informacije o tome kako su ljudi koji su u samoizolaciji? Kakvo im je zdravstveno stanje? Ima li među njima kroničnih bolesnika?

To su ljudi različitih profila. Mogu biti različite dobi, zanimanja, to su u pravilu zdrave osobe koje zbog kontakta moraju ostati u izolaciji.

Kolika je prosječna dob ozdravljenjh od Covid 19 u RH? Naime, spominje se samo starosna dob oboljelih i umrlih

Oko 50 godina je prosječna dob i ozdravljenih.

Odlaze li doktori i sestre koji su oboljeli od koronavirusa i završili samoizolaciju i dalje na "prvi" front među bolesnike, jer su tada ipak ostvarili neki imunitet, te samim time puno je manja vjerojatnost da dva puta obole od COVID 19?

Oni će se svi vratiti na svoja radna mjesta nakon što se ustanove da više nisu pozitivni.

Pojedini znanstvenici najavljuju povratak epidemije najesen (nakon očekivanog smirivanja tijekom ljeta). Koliko je to realno? Kakvi su virusi kad se vrate?

Koronavirus, gripa, sezonski su virusi, šire se kad više boravimo u zatvorenom prostoru. Hoće li se ova bolest vratiti najesen to nitko ne zna u ovom trenutku, ili će nestati kao SARS, ili će mutirati i promijeniti se, ili ćemo imati cjepivo... te scenarije se ne može sad predvidjeti. Ako će se ponašati kao sad, moguće je, ako bude nedovoljno ljudi imuno, da se iduće zime opet vrati.

Što je to kolektivni imunitet? Kako funkcionira?

To je, kada imamo malo osoba koje su osjetljive na bolest. Osobe koje imaju imunitet mogu okružiti osjetljivu osobu da ne može doći u kontakt s nositeljem virusa.

Spadaju li u rizičnu skupinu osobe koje nemaju štitnjaču?

Moderna medicina omogućava da takvi ljudi dobivaju hormone i ne vidim razlog da su oni rizična

Treba li postrožiti mjere u Hrvatskoj? Hoće li i nama zabraniti šetati pse?

Neće. To smo rekli bezbroj puta - izlazak van za one koji nisu u samoizolaciji je dopušten, nije dopušteno druženje i socijalni kontakt.