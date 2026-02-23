Obavijesti

Krunoslav Fehir nakon zatvora u Srbiji: 'Moj odvjetnik je čvrsto uvjeren da će presuda pasti'

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Krunoslav Fehir nakon zatvora u Srbiji: 'Moj odvjetnik je čvrsto uvjeren da će presuda pasti'
Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Proveo je šest mjeseci u srpskom zatvoru zbog optužbi da je organizirao genocid...

Admiral

Odbija se kao neosnovan zahtjev srpskog tužiteljstva za pritvaranje Krunoslava Fehira. To je rečenica koja stoji u rješenju o žalbi protiv Fehirova puštanja na slobodu, koje je prvi objavio Nacional, a 24sata dobila na uvid.

