Proveo je šest mjeseci u srpskom zatvoru zbog optužbi da je organizirao genocid...
OBJAŠNJAVA ZA 24SATA PLUS+
Krunoslav Fehir nakon zatvora u Srbiji: 'Moj odvjetnik je čvrsto uvjeren da će presuda pasti'
Čitanje članka: 2 min
Odbija se kao neosnovan zahtjev srpskog tužiteljstva za pritvaranje Krunoslava Fehira. To je rečenica koja stoji u rješenju o žalbi protiv Fehirova puštanja na slobodu, koje je prvi objavio Nacional, a 24sata dobila na uvid.
