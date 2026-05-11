NOVA PREVARA Dobili ste SMS o prometnoj kazni? Ni slučajno ne otvarajte link, uzet će vam lovu

Kruži nova prijevara putem SMS poruka i aplikacija u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao Ministarstvo unutarnjih poslova te od građana traže hitnu uplatu navodnih prometnih kazni. Kako navode iz policije, u posljednje vrijeme zaprimili su više prijava građana koji su na svoje mobitele dobili poruke o navodnim prometnim prekršajima, uz zahtjev za žurnu uplatu kazne od 15 eura.

Foto: 24sata

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Republika Hrvatska. Obavijest o neplaćenoj prometnoj kazni. Status: Rok za plaćanje je 24 sata. Obavještavamo vas da, prema službenim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, na vašem vozilu postoji neplaćena prometna kazna. Sukladno članku 43. Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, ako kaznu platite u roku od 24 sata, odobrit ćemo vam popust od 50 posto - stoji u poruci koju dobivaju građani.

U poruci se dalje navodi kako će, nakon isteka roka, popust biti poništen te da će biti obračunate dodatne zakonske naknade i troškovi ovrhe.

Foto: 24sata

Prevaranti potom šalju poveznicu na koju građani često kliknu, nakon čega ih se traži unos osobnih ili bankovnih podataka. U mnogim slučajevima žrtve ostanu bez novca na računu.

Policija apelira na građane da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose osobne ni bankovne podatke putem takvih poruka.

Naglašavaju i kako MUP novčane kazne ne naplaćuje putem SMS poruka niti putem poveznica poslanih u aplikacijama za dopisivanje. Građanima savjetuju da svaku sumnjivu poruku odmah izbrišu te slučaj prijave policiji.