Obavijesti

News

Komentari 1
NE NASJEDAJTE!

NOVA PREVARA Dobili ste SMS o prometnoj kazni? Ni slučajno ne otvarajte link, uzet će vam lovu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
NOVA PREVARA Dobili ste SMS o prometnoj kazni? Ni slučajno ne otvarajte link, uzet će vam lovu
2
Foto: Canva/Pixsell

Policija ranije upozorila da ovakve poruke građani zanemare i obrišu

Kruži nova prijevara putem SMS poruka i aplikacija u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao Ministarstvo unutarnjih poslova te od građana traže hitnu uplatu navodnih prometnih kazni. Kako navode iz policije, u posljednje vrijeme zaprimili su više prijava građana koji su na svoje mobitele dobili poruke o navodnim prometnim prekršajima, uz zahtjev za žurnu uplatu kazne od 15 eura.

Foto: 24sata

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Republika Hrvatska. Obavijest o neplaćenoj prometnoj kazni. Status: Rok za plaćanje je 24 sata. Obavještavamo vas da, prema službenim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, na vašem vozilu postoji neplaćena prometna kazna. Sukladno članku 43. Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, ako kaznu platite u roku od 24 sata, odobrit ćemo vam popust od 50 posto - stoji u poruci koju dobivaju građani.

U poruci se dalje navodi kako će, nakon isteka roka, popust biti poništen te da će biti obračunate dodatne zakonske naknade i troškovi ovrhe.

Foto: 24sata

Prevaranti potom šalju poveznicu na koju građani često kliknu, nakon čega ih se traži unos osobnih ili bankovnih podataka. U mnogim slučajevima žrtve ostanu bez novca na računu.

Policija apelira na građane da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose osobne ni bankovne podatke putem takvih poruka.

Naglašavaju i kako MUP novčane kazne ne naplaćuje putem SMS poruka niti putem poveznica poslanih u aplikacijama za dopisivanje. Građanima savjetuju da svaku sumnjivu poruku odmah izbrišu te slučaj prijave policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju
UBOJSTVO U KRAPINI

FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju

Ubijeni Robert Grilec (52) bio je šef krim policije. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'
DETALJI BRUTALNE EGZEKUCIJE

SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'

Šef krim policije Robert Grilec ubijen s tri hica • Ubojica je s prostrijelnom ranom hitno prevezen u bolnicu • 'Ušao je u kafić i počeo pucati'
Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište
DOZNAJEMO

Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište

U nedjelju rano ujutro u Krapini je ubijen policajac, voditelj kriminalističke policije Robert Grilec....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026