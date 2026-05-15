Obavijesti

News

Komentari 0
MALA SUBOTICA

Varaždin: Mladića optužili za ubojstvo bratića na ribnjaku. Pucao mu u zatiljak

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: Mladića optužili za ubojstvo bratića na ribnjaku. Pucao mu u zatiljak
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Optužnicom se Antoniju L. stavlja na teret da je 8. srpnja 2025., oko 22,30 sati, ispalio jedan hitac u zatiljak Mihaela L., nanijevši mu ozljedu glave uslijed koje je preminuo na mjestu događaja

 Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred varaždinskim Županijskim sudom optužnicu protiv Antonija L. (28) kojega terete da je u srpnju prošle godine, pored ribnjaka u Maloj Subotici, usmrtio svog bratića Mihaela L. (33) hicem iz pištolja.

Državno odvjetništvo (DORH) je, ne navodeći identitete, izvijestilo da optužnica tereti Antonija L. za ubojstvo i dva kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

POČINITELJ UHIĆEN UŽAS U ZAGREBU Stubište puno krvi, stanari otkrili stravičan prizor: Nožem napao cimera!
UŽAS U ZAGREBU Stubište puno krvi, stanari otkrili stravičan prizor: Nožem napao cimera!

Optužnicom se Antoniju L. stavlja na teret da je 8. srpnja 2025., oko 22,30 sati, ispalio jedan hitac u zatiljak Mihaela L., nanijevši mu ozljedu glave uslijed koje je preminuo na mjestu događaja.

Također se Antonio L. tereti da je je posjedovao ručno izrađen prigušivač pucnja za dugo vatreno oružje i jedan komad streljiva, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor koji mu je prethodno određen zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'
OGLASILI SE I IZ GRADA

Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'

Dok dio željno iščekuje koncert, drugi građani se govore kako stadion nema dovoljno kapaciteta te da nema parkinga
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026