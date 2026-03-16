KRVAVA NEDJELJA Izrael je ubio 16 Palestinaca: 'Hicima su zasuli auto. Ubili su mi cijelu obitelj'

Izraelske snage ubile su u nedjelju 16 Palestinaca u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali, rekli su zdravstveni radnici, što je među najviše smrtnih slučajeva u jednom danu u više tjedana, dok Izrael nastavlja s napadima na Libanon i Iran. Liječnici i ministarstvo unutarnjih poslova Gaze kojom upravlja Hamas rekli su da su u izraelskom zračnom napadu ubijeni visoki policijski dužnosnik i još osam časnika kada je pogođeno njihovo vozilo blizu ulaza u grad Zavajda u središnjem Pojasu Gaze. Ranjeno je još najmanje 14 ljudi, uglavnom prolaznika, izvijestilo je ministarstvo zdravstva Gaze.

Ranije u nedjelju, zdravstveni dužnosnici su rekli da su u izraelskom zračnom napadu ubijene tri osobe - muškarac, njegova trudna supruga i njihov sin. Incident se dogodio u zapadnom području Nuseirata u središnjem Pojasu Gaze.

Izraelska vojska je objavila da je u nedjelju izvela napad u Gazi kao odgovor na incident koji se dogodio dan ranije. Tada su militanti Hamasa otvorili vatru na izraelske vojnike. Nije navedeno odnosi li se to na napad u kojemu su ubijeni časnici ili na napad u kojemu je ubijena obitelj u Nuseiratu.

Na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael, ubijeni su otac, majka i dvoje njihove djece, svi Palestinci, dok su se automobilom vozili okupiranom Zapadnom obalom, objavile su palestinske zdravstvene vlasti, a izraelska je vojska kazala da se incident istražuje.

U Gazi je nasilje redovito otkako je u listopadu stupio na snagu prekid vatre nakon dvije godine razornog rata koji su potaknuli napadi Hamasa u Izraelu 7. listopada 2023.

Dok su izraelski napadi na Gazu bili nešto manji u danima prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. veljače, od tog su datuma, prema riječima stanovnika, liječnika i analitičara ponovno pojačani. U izraelskim je napadima od izbijanja rata u Iranu ubijeno najmanje 36 Palestinaca, podaci su zdravstvenih radnika u Gazi.

Ministarstvo zdravstva Gaze izvijestilo je da je od listopada od posljedica izraelske vatre u tom području ubijeno najmanje 670 ljudi. Izrael tvrdi da su militanti u Gazi u istome razdoblju ubili četiri vojnika.

'Upali smo u izravnu vatru'

U selu Tamun na Zapadnoj obali palestinske zdravstvene vlasti su izvijestile da su Ali Kaled Bani Odeh (37), njegova 35-godišnja supruga Waad i dvojica sinova od pet i sedam godina umrli nakon što su upucani u glavu, dok je još dvoje njihove djece ranjeno.

U izjavi izraelske vojske se kaže da su njihove snage djelovale u selu Tamun kako bi uhitile Palestince koji se traže zbog sudjelovanja u "terorističkim" aktivnostima protiv sigurnosnih snaga.

- Za vrijeme operacije vozilo je ubrzalo prema sigurnosnim snagama, koje su osjetile neposrednu prijetnju za vlastitu sigurnost te su odgovorile pucnjavom. Kao posljedica pucnjave ubijeno je četvero Palestinaca koji su se nalazili u automobilu - stoji u objavi vojske te se dodaje da se okolnosti incidenta istražuju.

U razgovoru s Reutersom u bolnici, 12-godišnji Kaled, jedan od dvojice preživjelih dječaka rekao je da je čuo majku kako plače i oca kako se moli prije nego što su hici zasuli njihovo vozilo.

- Upali smo u izravnu vatru, no nismo znali tko na nas puca. Svi su u automobilu poginuli, osim mog brata Mustafe i mene - ispripovijedao je dječak.

Rekao je i da su ga vojnici izvukli iz vozila prije nego što su ga pretukli te su pritom vikali: "Ubili smo pseta."

Palestinsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je tijekom noći u napadu izraelskih doseljenika ubijen i jedan Palestinac. Izraelski doseljenici na Zapadnoj obali koriste ograničenja kretanja nametnuta tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana kako bi napadali Palestince, a vojne barikade sprečavaju vozila hitne pomoći da do žrtava stignu na vrijeme, kažu grupe za ljudska prava i liječnici. Od početka iranskog rata 28. veljače, po podacima palestinskog ministarstva zdravstva, doseljenici su ubili najmanje pet Palestinaca na Zapadnoj obali.