Obavijesti

News

Komentari 1
NAPADAČ NEUTRALIZIRAN

Krvavi napad u Izraelu: Čovjek ubijen, pet ljudi ranjeno

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Krvavi napad u Izraelu: Čovjek ubijen, pet ljudi ranjeno
Foto: Ronen Zvulun

Izraelska hitna pomoć rekla je da je 35-godišnji muškarac umro od prostrijelnih rana, dok je pet osoba ranjeno, uključujući dvoje s teškim ozljedama

Jedna osoba je ubijena, a pet je ranjeno u nedjelju ⁠u mogućem terorističkom napadu u središnjem Izraelu ⁠blizu okupirane Zapadne obale, objavile su izraelske hitne službe. Izraelska policija priopćila je da je osumnjičeni napadač "neutraliziran", bez detalja. Policija nije odmah identificirala napadača.

"Velike policijske snage još uvijek su na mjestu događaja i nastavlja se istraga", dodali su.

Izraelska hitna pomoć rekla je da je 35-godišnji muškarac umro od prostrijelnih rana, dok je pet osoba ranjeno, uključujući dvoje s teškim ozljedama. 

UZDRMANI PREGOVORI Iran podržao Hezbolah, svaki sporazum uvjetuje mirom u Libanonu i povlačenjem Izraela
Iran podržao Hezbolah, svaki sporazum uvjetuje mirom u Libanonu i povlačenjem Izraela

Pucnjava se dogodila u tri odvojena područja u središnjem Izraelu u blizini grada Qalqilya na Zapadnoj obali. Palestinska militantna skupina Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad.

Premijer Benjamin ‌Netanyahu rekao je da je proveo sigurnosnu procjenu i da prati "smrtonosnu pucnjavu".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Mrtvi psi vise s grana, živi jedu trule iznutrice, a oko njih gmižu štakori i sve strahovito smrdi'
HOROR KOD ŠKABRNJE

'Mrtvi psi vise s grana, živi jedu trule iznutrice, a oko njih gmižu štakori i sve strahovito smrdi'

Novi slučaj zlostavljanja pasa, dojavili su nam građani koji žive u Nadinu blizu Škabrnje. Već su ranije sve prijavili policiji, ali kažu, nije reagirala. Danas smo ih i mi nazvali te tvrde da je očevid u tijeku...
Penava provocira, ali Plenković sprema protuudar: Smislio je akciju 3+5 zastupnika dijaspore!
NOVA HDZ-OVA IDEJA

Penava provocira, ali Plenković sprema protuudar: Smislio je akciju 3+5 zastupnika dijaspore!

Po novom prijedlogu, po jedan zastupnik birao bi se na svakom kontinentu gdje imamo dijasporu, dok bi dva mandata bila namijenjena Hrvatima u BiH, donosi novi broj tjednika Express
Kolinda se javila s Cipra, pratitelji: 'U Hollywoodu bi dominirala svojim izgledom'
SPOJILA POSAO I ODMOR

Kolinda se javila s Cipra, pratitelji: 'U Hollywoodu bi dominirala svojim izgledom'

Grabar-Kitarović je napisala kako postoje mjesta na kojima se posao i uživanje mogu uspješno spojiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026