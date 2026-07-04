Pronašli automobili napadača iz Čakovca! Traže ga specijalci. U pucnjavi ranjena dva muškarca

Automobil osumnjičenog za pucnjavu u Čakovcu pronađen je kod Gimnazije Josipa Slavenskog. Policija i specijalci i dalje tragaju za počiniteljem, javljaju Međimurske novine.

Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja. U pucnjavi je ozlijeđeno dvoje ljudi, izvan su životne opasnosti.

Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

Ranjeni su muškarci od 22 i 28 godina.

- Primili smo dvije mlade osobe, jedna od 28 i jedna od 22 godine. Dečko od 28 godina zaprimljen je odjel abdominalne kirurgije s ozljedom, ima jedan hematom uslijed propucavanja. 22-godišnjak je primljen na jedinicu intenzivnog liječenja. Ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desnu lumbalnu. Operiran je tijekom noći i sada je stabilno te je izvan životne opasnosti. 28-godišnjak će vjerojatno još jednom biti operiran tijekom dana, rekao je ranije za HRT dr. med. Nenad Vidanec s Odjela anesteziologije Jedinice intenzivnog liječenja Županijske bolnice Čakovec.

- Identitet napadača je poznat. Utvrdili smo sve okolnosti događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega na to da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave - kazao je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske. za HRT.

Nekoliko ljudi koji su se prethodno nalazili u kafiću najprije se verbalno sukobilo, a zatim je ispred kafića izbila i tučnjava u kojoj je sudjelovalo više ljudi.



