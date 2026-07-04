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'IDENTITET NAPADAČA POZNAT'

Pronašli automobili napadača iz Čakovca! Traže ga specijalci. U pucnjavi ranjena dva muškarca

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pronašli automobili napadača iz Čakovca! Traže ga specijalci. U pucnjavi ranjena dva muškarca
Foto: mnovine.hr
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Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju...

Automobil osumnjičenog za pucnjavu u Čakovcu pronađen je kod Gimnazije Josipa Slavenskog. Policija i specijalci i dalje tragaju za počiniteljem, javljaju Međimurske novine.

Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja. U pucnjavi je ozlijeđeno dvoje ljudi, izvan su životne opasnosti.

DETALJI PUCNJAVE Ranjeni u pucnjavi u Čakovcu su izvan životne opasnosti
Ranjeni u pucnjavi u Čakovcu su izvan životne opasnosti

Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

Ranjeni su muškarci od 22 i 28 godina. 

- Primili smo dvije mlade osobe, jedna od 28 i jedna od 22 godine. Dečko od 28 godina zaprimljen je odjel abdominalne kirurgije s ozljedom, ima jedan hematom uslijed propucavanja. 22-godišnjak je primljen na jedinicu intenzivnog liječenja. Ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desnu lumbalnu. Operiran je tijekom noći i sada je stabilno te je izvan životne opasnosti. 28-godišnjak će vjerojatno još jednom biti operiran tijekom dana, rekao je ranije za HRT dr. med. Nenad Vidanec s Odjela anesteziologije Jedinice intenzivnog liječenja Županijske bolnice Čakovec.

- Identitet napadača je poznat. Utvrdili smo sve okolnosti događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega na to da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave - kazao je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske. za HRT.

Nekoliko ljudi koji su se prethodno nalazili u kafiću najprije se verbalno sukobilo, a zatim je ispred kafića izbila i tučnjava u kojoj je sudjelovalo više ljudi. 

POLICIJA GA LOVI FOTO Mjesto strave u Čakovcu: Ovdje je upucao dvoje ljudi!
FOTO Mjesto strave u Čakovcu: Ovdje je upucao dvoje ljudi!


 

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UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!

Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja
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FOTO Mjesto strave u Čakovcu: Ovdje je upucao dvoje ljudi!

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