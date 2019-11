Krvavo splitsko zaleđe: Hladna likvidacija u Omišu nije jedina...

Splitsko-dalmatinsku županiju šokirao je slučaj brutalne likvidacije kraj Omiša. Karmelino F. u subotu je poslije podneva sam pio piće u kafiću u Omišu te je veći dio vremena bio na mobitelu.

- Nije mi djelovao nervozno, a oko 13.30 sati izašao je iz lokala i sjeo u Volkswagen Polo. Petnaestak minuta kasnije pridružila mu se djevojka, V. J. - rekao nam je jedan očevidac koji se slučajno zatekao u istom kafiću.

Karmelino (38) i djevojka (39) krenuli su potom kroz Omiš Jadranskom magistralom prema skretanju za Brzet. Stali su koju minutu prije u fast foodu. Kupili su pizzu za Karmelina i sendvič za djevojku. Samo koju sekundu kasnije pored vozačevih vrata zastaje motocikl...

Foto: 24sata.hr Vozač je nosio crnu kacigu. Nije ništa rekao, ispalio je najmanje četiri hica u muškarca. Pogodio ga je u glavu i vrat. Djevojka je nekim čudom prošla neozlijeđena, ako ne računamo jedan hematom te stanje potpunog šoka.

Ubojica je potom pobjegao, a policiji su svjedoci dali opis motora na temelju kojeg su koji sat kasnije pronašli ‘apriliu’ u 30-ak kilometara udaljenom Šestanovcu, koji je prilično blizu granice s BiH. Nešto kasnije, navečer, drugi motor pregledavala je policija u Omišu. Odmah je u subotu priveden N.P. (28) koji je vlasnik motora, no do nedjelje je pušten. Iako to u ovoj fazi istrage ne mora još značiti ništa...

Hladnokrvnih likvidacija u splitskom zaleđu bilo je još... Svi se sjećaju ubojstva bivšeg robijaša Kove kojem je prije sedam godina 'presudio' boksač zvan 'Baraba'....

Prvo ga ranio, zatim ga sustigao dokrajčio hicem u glavu

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Marijan Bilić-Kovačević, zvani Kova (43), ubijen je ispred kafića Popay u Podstrani, nedaleko od Splita. Za ubojstvo je osumnjičen Ante Bilić, zvani Baraba, i Boom Boom (29), boksačka zvijezda, a bio je i tjelohranitelj Željka Keruma. Čekao ga je da izađe iz kafića. Pucao je u njega, ali prvi je metak promašio. Kova je bježao, a Ante Bilić opet je zapucao i ranio ga. Nakon toga mu je prišao, ispalio još nekoliko hitaca, od čega i jedan u glavu te ga dokrajčio.

Žrtvu je ubio hicima iz pištolja pred kafićem, navodno u klasičnoj “sačekuši”. Djelatnici Hitne pomoći koji su pozvani nakon dojave o pucnjavi na cesti su zatekli mrtvo tijelo Bilića-Kovačevića. Policija je u Splitu nedugo nakon toga, nešto prije tri sata, uhitila Antu Bilića, koji se nije opirao. Motiv ubojstva još se ne zna.

Bilić-Kovačević bio je 12,5 godina u zatvoru zbog ubojstva taksista 1991. u Studencima kod Lovreća, njegova rodnog mjesta. Zatukao ga je kamenom u glavu i prekrio granama. Zapamćen je kad je tijekom suđenja tužiteljici poručio da će je skuhati u loncu s katranom. Sudilo mu se i zbog dilanja kokaina, ali je optužnica odbačena zbog nezakonite pretrage. Naime, među civilima, svjedocima pretrage bio je jedan maloljetnik, pa je sud pretragu proglasio nezakonitom, a kako je jedini dokaz protiv Kove bilo 10 grama pronađenog kokaina, optužnica je odbačena. Kova je tvrdio da mu je sve podmetnuto i bunio se što nije liznuo bijeli prah, jer bi odmah znao da nije kokain.

Ante Bilić u policiji je jedino evidentiran kao žrtva kaznenog djela 2010. kad je u zrak odletio njegov BMW u Kaštelima, gdje živi. Počinitelj nikad nije pronađen. Nakon što je ubio Bilića-Kovačevića, počele su priče kako je motiv ubojstva upravo BMW, jer je Bilić doznao da je Kova kriv za podmetanje eksploziva. No, vjerojatnije zvuči verzija po kojoj je perspektivni boksač bio u teškim prilikama te se zadužio kod Kove, koji se navodno bavio i kamatarenjem. Unatoč tome što je dug vraćao, i dalje je rastao, a zajmodavac nije prezao od prijetnji.

Selaka ipak nisu oteli i na smrt pretukli kamatari?

Foto: Osmrtnice.hr

Željko Selak (43), poznati poduzetnik iz Splita koji se bavio prodajom i ugradnjom klimatizacijskih uređaja te prijevozom, pronađen je mrtav 22. kolovoza 2017. na predjelu Vepric kod Makarske, a istraga o njegovoj nasilnoj smrti ostaje misterij.

Tijelo poduzetnika pored kojeg je stajao krvavi ručnik pronašli su poljski turisti na području Veprica, a dežurni liječnik Hitne pomoći Makarske utvrdio je tada kako postoje tragovi nasilne smrti. Na licu pronađenog muškarca uočena je ozljeda usne šupljine i čeljusti, tragovi udaraca u prsa te slomljeni vratni kralježak.

Ranije su se u medijima pojavile spekulacije da je Selak možda bio žrtva kamatara od kojih je posudio novac, koji nije mogao vraćati.

Međutim, Selak nije otet zbog dugova od strane kamatara, kako su mnogi mislili, jer policija ima jasne dokaze (snimka kamere) da je autobusom došao na kupanje, a bivša Selakova žena je policajcima rekla da je tamo često odlazio kada bi upadao u depresiju, pisala je Slobodna Dalmacija.

Dosad dostupni detalji upućuju na niz čudnih situacija vezanih uz poduzetnikovu smrt...

Ubijenog trgovca našli u septičkoj u Makarskoj

Iskusne splitske istražitelje slučaj poduzetnika Željka Selaka podsjetio je na slučaj ubojstva trgovca automobilima Ante Zovka (46), kojeg su početkom srpnja 2017. godine našli mrtvog u spetičkoj jami u Makarskoj.