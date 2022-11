Krvožedna Margarita odobrava snimku egzekucije Wagnerovca: Lažovi poput njega to zaslužuju!

Prije nekoliko dana svijet je šokirala navodna snimka pogubljenja maljem jednog člana zloglasne Wagner grupe, kojeg su ubili njegovi suborci pod optužbama da je izdajnik. Snimku je s velikim zadovoljstvom komentirao i šef Wagnera Jevgenij Prigožin, koji je poručio da je 'pas dobio smrt kakvu zaslužuje'.

Kremlj o snimci šuti. Njima je valjda to normalno. Kažu da to nije njihov posao.

Ali taj nasilni materijal jako se dopao Putinovoj glavnoj propagandistici i šefici RT-a Margariti Simonjan.

- Svaka osoba ima pravo pogriješiti, ali nema pravo lagati. Osoba, pogotovo osoba o kojoj ovise životi drugih, o kojoj ovise sudbine gradova... To si ne može priuštiti - rekla je Simonjan u uvodu i odmah nastavila:

- Dok takve pojedince ne udarimo jako po rukama ili glavi s maljem, kako to sad rade na internetu, greške će se teško ispraviti - kaže krvožedna Margarita.

Poručila je da video nije gledala, da ne može baš odobriti sve postupke u njemu, ali svejedno da vjeruje Prigožinu i da smatra kako ljudi koji nisu prošli rat nemaju pojma o čemu govore... Eto, kaže ne odobrava, ali bi provodila kaznu.

Njezine komentare, ma tko bi rekao, ostali gosti u studiju dočekali su s odobravanjem.

U novoj objavi dodatno je pohvalila Wagner grupu.

- Bez njih bi bilo puno više smrti. puno više mobilizacije, puno više uplakanih obitelji. To biste bili vi. Vaša djeca išla bi na frontu. Jednostavna matematika - veli Margarita.

Osim provođenja smrtne kazne bez suđenja, Simonjan u zadnje vrijeme komentira, tj. vrijeđa, ostatak svijeta. Amerikance je nazvala glupima, a Britance licemjerima.

- U SAD-u također ima jako puno licemjerja, ali zbog užasnog sustava obrazovanja, kojeg su implementirali prije više desetljeća, tamo je puno naivnosti, neznanja... U principu, gluposti. Većina tih ljudi ne zna pronaći jug i sjever na karti. Oni ne mogu naći Rusiju na svjetskoj karti. To me ne iznenađuje jer ja sam završila američku školu - rekla je Margarita.

Ruse je, naravno, pohvalila.

- Iznenađena sam kako mi sami ne shvaćamo koliko smo bili otvorenog uma povijesno, iako se to ostatku svijeta činilo čudno. Mi smo otvoreniji, tolerantniji... Lišeni smo predrasude za razliku od svih njih. Kod njih je licemjerje duboko ukorijenjeno. To je i glavni razlog za toliki njihov bijes. Mi kažemo da djelujemo i zašto se borimo. I mi se stvarno borimo za te vrijednosti koje smo istaknuli. Licemjerje je vrlo iritantno. Borit ćemo se protiv njih do zadnjeg metke, a nadam se da bez municije nikad nećemo ostati - zaključila je šefica RT-a...

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci