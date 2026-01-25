Obavijesti

Kuba odgovorila na Trumpove prijetnje: Izračunajte si cijenu koju bi platili krenete li na nas

Američki predsjednik pojačao je svoje prijetnje Kubi nakon što su njegove snage u Caracasu uhvatile venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, glavnog dobavljača energije i saveznika Havane

Admiral

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel u subotu je pozvao na vojnu spremnost svoje zemlje kao sredstvo odvraćanja od potencijalne američke agresije, nakon prijetnji iz Washingtona.

- Najbolji način izbjegavanja agresije jest prisiljavanjem imperijalizma (Sjedinjenih Država) da izračuna cijenu koju bi platio za napad na našu zemlju - rekao je Díaz-Canel tijekom vojne vježbe s tenkovskom jedinicom Revolucionarnih oružanih snaga (FAR).

- A to uvelike ovisi o našoj spremnosti za ovu vrstu vojne akcije - dodao je vođa, odjeven u vojnu uniformu, u govoru emitiranom na kubanskoj televiziji.

Díaz-Canel, koji je na čelu Nacionalnog obrambenog vijeća, odgovornog za kontrolu zemlje u iznimnim okolnostima poput sukoba ili prirodnih katastrofa, bio je u pratnji ministra oružanih snaga, generala Álvara Lópeza Miere, i drugih visokorangiranih kubanskih vojnih dužnosnika.

- Ovo je od posebne važnosti u današnjem kontekstu, naglasio je.

Američki predsjednik pojačao je svoje prijetnje Kubi nakon što su njegove snage u Caracasu uhvatile venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, glavnog dobavljača energije i saveznika Havane.

Tijekom operacije ubijena su 32 kubanska vojnika, od kojih su neki bili dio Madurove sigurnosne pratnje.

Donald Trump pozvao je Kubu da "prije nego što bude prekasno" prihvati "sporazum", čiju prirodu nije precizirao. "Više neće biti nafte ni novca koji će ići na Kubu - nula!", zaprijetio je.

Nacionalno obrambeno vijeće sastalo se prije tjedan dana kako bi "povećalo i poboljšalo razinu spremnosti i kohezije vodstva i osoblja", prema službenoj izjavi koju su objavili kubanski državni mediji.

Svrha ovog sastanka bila je analizirati i odobriti "planove i mjere za prijelaz u ratno stanje" u slučaju sukoba s drugom zemljom, navodi se u dokumentu, koji ne daje daljnje detalje.

