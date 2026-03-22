ENERGETSKA KRIZA

Kuba ponovo bez struje!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zemlja u kojoj živi nešto manje od 10 milijuna stanovnika i u ponedjeljak je bila suočena s nestankom struje na cijelom otoku

Kuba se u subotu suočila s još jednim nestankom struje u cijeloj zemlji, objavio je državni Sindikat za električnu energiju. Nestanak struje prouzročio je kvar na proizvodnoj jedinici u termoelektrani Nuevitas, što je rezultiralo kolapsom električne mreže, objavljeno je na platfori X.

Sindikat je dodao da su u tijeku radovi na obnovi opskrbe. Zemlja u kojoj živi nešto manje od 10 milijuna stanovnika i u ponedjeljak je bila suočena s nestankom struje na cijelom otoku.

Vlada pripisuje krizu američkom trgovinskom embargu, koji je na snazi ​​više od 60 godina. Odnosi između Sjedinjenih Država i Kube napeti su još od revolucije Fidela Castra 1959. godine i dodatno su pogoršani otkako je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost.

Od prosinca je Trumpova administracija uglavnom Kubi presjekla pristup nafti prijeteći carinama dobavljačima i ograničavajući uvoz iz Venezuele, koja je ključan saveznik. Zemlja uvelike ovisi o nafti za potrebe proizvodnje električne energije.

