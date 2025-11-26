Kuba tvrdi: SAD pokušava nasilno srušiti vladu Venezuele

Kuba je u utorak optužila SAD za pokušaj nasilnog rušenja venezuelanske vlade, nazivajući povećanu nazočnost američkih vojnih snaga u tom području "pretjeranom i agresivnom" prijetnjom.

Svrgavanje vlade venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura od strane SAD-a bilo bi iznimno opasno i neodgovorno te bi predstavljalo kršenje međunarodnoga prava i povelje Ujedinjenih naroda, rekao je u izjavi kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez.

Reuters je u subotu izvijestio da su SAD spremne pokrenuti novu fazu operacija povezanih s Venezuelom u nadolazećim danima, pozivajući se na četiri američka dužnosnika.