Obavijesti

News

Komentari 2
'PRETJERANA PRIJETNJA'

Kuba tvrdi: SAD pokušava nasilno srušiti vladu Venezuele

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kuba tvrdi: SAD pokušava nasilno srušiti vladu Venezuele
Foto: Norlys Perez/REUTERS

Reuters je u subotu izvijestio da su SAD spremne pokrenuti novu fazu operacija povezanih s Venezuelom u nadolazećim danima

Kuba je u utorak optužila SAD za pokušaj nasilnog rušenja venezuelanske vlade, nazivajući povećanu nazočnost američkih vojnih snaga u tom području "pretjeranom i agresivnom" prijetnjom.

Svrgavanje vlade venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura od strane SAD-a bilo bi iznimno opasno i neodgovorno te bi predstavljalo kršenje međunarodnoga prava i povelje Ujedinjenih naroda, rekao je u izjavi kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez. 

NAPETO NA KARIBIMA Amerikanci gomilaju snage, Maduro poziva Trumpa na suzdržanost, a javila se i Rusija
Amerikanci gomilaju snage, Maduro poziva Trumpa na suzdržanost, a javila se i Rusija

Reuters je u subotu izvijestio da su SAD spremne pokrenuti novu fazu operacija povezanih s Venezuelom u nadolazećim danima, pozivajući se na četiri američka dužnosnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije
Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'
'TO MU SE NEĆE SVIDJETI'

Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'

Glazbenik je zatim stranku Možemo! ranije nazvao sektom, a gradonačelnik je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025