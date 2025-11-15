Amerikanci gomilaju snage, Maduro poziva Trumpa na suzdržanost, a javila se i Rusija

Venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na suzdržanost s obzirom na masovnu američku vojnu prisutnost na Karibima, prenosi u petak dpa.

"Da miru, da miru", odgovorio je na engleskom autoritarni čelnik na skupu u Caracasu kad ga je novinar CNN-a pitao ima li poruku za Trumpa.

Pozvao je narod Sjedinjenih Država da se založi za mir. "Nema više beskrajnih ratova. Nema više nepravednih ratova. Nema više Libije. Nema više Afganistana", rekao je Maduro.

Pentagon je u međuvremenu objavio slike nosača zrakoplova USS Gerald R Ford u zapadnom Atlantiku. Na jednoj od fotografija najveći je svjetski ratni brod u pratnji tri druga ratna broda, s bombarderom dugog dometa i nekoliko borbenih zrakoplova iznad te formacije.

U četvrtak je šef Pentagona Pete Hegseth, koji odnedavno sam sebe naziva ​​ministrom rata, najavio početak operacije Južno koplje za borbu protiv krijumčarenja droge u regiji.

Posljednjih tjedana američke snage u regiji potopile su 20-ak brodova osumnjičenih za krijumčarenje droge, pri čemu je život izgubilo oko 80 ljudi.

S obzirom na koncentriranje jakih snaga uz obalu Venezuele, nagađa se cilja li američka vlada promjenu režima u Caracasu.

Osim toga, Trump je potvrdio da je odobrio tajne operacije Središnje obavještajne agencije (CIA) u Venezueli.

Moskva, bliski saveznik Caracasa, reagirala je pozivom vladi u Washingtonu da se ne miješa u unutarnje poslove suverenih država pod izlikom kontroliranja tokova narkotika.

"Situaciju pogoršava činjenica da američke vlasti nisu dostavile nikakve dokaze koji povezuju ciljane brodove i posadu s ilegalnom trgovinom drogom", rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, prema novinskoj agenciji TASS.