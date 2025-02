Kuća, auto, ušteđevina: Pogledajte što sve ima novi ministar poljoprivrede...

Kuća u Vukovaru, krediti, auto, štednje, sve to ima novoimenovani ministar poljoprivrede David Vlajčić iz Domovinski pokret. Ovaj sveučilišni magistar prava u fotelju ministra poljoprivrede dolazi iz fotelje državnog tajnika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, tamo je radio za plaću od 4.227 eura neto.

24sata su otkrila da je Vlajčić na funkciji državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva, neosnovano primao dječji doplatak za svoje troje djece. Plaća mu je iznosila od srpnja, kada je imenovan na tu funkciju, više od 4.200 eura mjesečno. Sa supruginom plaćom je obitelj mjesečno zarađivala preko 6.600 eura, što za više nego duplo premašuje cenzus za dječji doplatak.

Kada mu je doplatak odobren, na osnovu primanja iz 2023. godine, imao je pravo na njega, ali s porastom plaća i promjenom funkcije ga je izgubio. Zakon propisuje da takvu promjenu mora prijaviti, ali on to nije učinio i pravdao se da je mislio da kada je jednom dječji doplatak odobren, da vrijedi cijelu godinu. Nakon što smo ovo otkrili, Vlajčić je zatražio izračun i vratio ukupno 795 eura koje je neosnovano primio u pet mjeseci. Unatoč tome on kaznu neće platiti. Pored toga, prima i naknadu za odvojen život od 132 eura.

Supruga novog ministra zaposlenica je Grada Vukovara, te tamo radi za 2391 euro. Obitelj Vlajčić ima dva kredita za koje mjesečno ukupno izdvajaju nešto više od 725 eura. Što se tiče drugih obveza novi ministar izdvaja mjesečno i 105 eura za korištenje stana za službene potrebe. Tu su još i dvije ugovorene police osiguranja za koje obitelj novog ministra izdvaja 1400 eura. U imovinskoj kartici upisana je i pozajmica od 6.446 eura.

Vlajčić je, sa suprugom, vlasnik kuće s okućnicom u Vukovaru, čija je vrijednost procijenjena na 150.000 eura, a ministar u svom vlasništvu ima i automobil - Peugeot 5008 iz 2018. godine, čija je vrijednost procijenjena na 23.000 eura. Uz to, obitelj novog ministra poljoprivrede uspjeli uštedjeti 5000 eura.