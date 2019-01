Kuća im izgorjela pred Božić, a sada su ih pokušali opljačkati!?

Obitelj Ikić je nekoliko dana prije Božića ostala bez krova nad glavom u zagrebačkoj Dubravi. Dok su s djecom bili na božićnoj priredbi u školi, začuli su vatrogasce. Susjedi su nazvali Ivanu Ikić (34) i rekli joj da joj gori kuća. Kćeri Nika (9) i Leona (7) nisu uspjele spasiti ni omiljene igrače. Ni mjesec dana nakon požara, u petak u poslijepodnevnim satima u njihovu izgorenu kuću upali su provalnici.

Većina lopova nije iz Zagreba, a svi su mahom mladići - dvojica imaju 19 godina, jedan ima 20 te druga dvojica 21 godinu.

Oni su ušli u dio kuće koji je nagorio i razvalili lokot na ostavi. Iz nje su uzeli posuđe i odjeću, a zatim su i iz automobila uzeli radio.

Srećom, vlasnik ih je uspio zadržati tamo do dolaska policije.

'Kad sam došao, prekapali su po ostacima mog doma'

- Bilo je oko 15.30 sati, bijeli dan. Zvala me susjeda da mi netko prekapa po kući. Bio sam s kumom blizu i stigao sam za nekoliko minuta, a ubrzo je stigla i moja supruga. Provalili su u naš auto koji je tamo bio parkiran te ukrali dva radija. Kum i ja smo stali njegovim autom tako da smo ih zablokirali i nisu mogli izaći. Obili su lokot na kući i odande pokušali iznijeti stare spaljene stvari, moje uspomene. Ondje je bilo slika, par boca alkohola, posuđe. Ma užas. Kad sam došao, vidio sam petoricu mladića kako prekapaju po ostacima mog doma. Pitao sam što rade, a oni su se počeli pravdati da nisu znali da je to nečije. Kum i ja smo uspjeli zadržati dečke do dolaska policije, a jedan je pokušao pobjeći pa sam ga lovio preko pola kvarta. Uspio sam ga stići, ni sam ne znam kako - objašnjava Danijel Ikić (34) iz zagrebačke Dubrave.

Kaže kako je mladiće zadržao silom, a nisu imali nikakvo opravdanje zašto su odlučili opljačkati baš njegovu sirotinju. Čudi se dodatno kako su odabrali zgarište i pokušali odnijeti predmete koje je požar gotovo uništio.

Podsjetimo, obitelji Ikić je u noći s 21. na 22. prosinac vatra progutala kuću.

Kćeri Nika (9) i Leona (7) nisu uspjele spasiti ni omiljene igračke. Supruga Ivana (34) kazala je tada kako će neko vrijeme stanovati kod kumova, a zatim kod njezine majke dok ne skupe novac i građu za izgradnju nove kuće.

- Hvala svima koji nam pomažu. Javilo nam se puno ljudi, predstavnici nekoliko tvrtki su nam obećali pomoći materijalom, ali nedostaje nam još puno toga. Fali nam drvena građa za krovište, crijep, PVC stolarija - objašnjava Danijel koji se nada kako će što prije uspjeti skupiti potreban građevinski materijal te započeti gradnju nove obiteljske kuće na istom mjestu.

Požar je gasilo ukupno 20 ljudi u tri vatrogasna vozila postrojbe te još dva vozila dobrovoljnog vatrogasnog društva. Požar su ugasili oko 22 sata, no na zgarištu su ostali dežurati do šest kako bi bili sigurni da su doista sve ugasili.

Supružnici su dan kasnije vadili čađave i nagorene stvari iz kuće kako bi očistili zgarište. U pomoć su im dolazili prijatelji i susjedi, a mnogi od njih donosili su im odjeću i hranu.

- Sad ćemo od kumova otići živjeti kod moje mame, koja također živi tu blizu. Iako nam za život sad treba svega, nadamo se da će nam ljudi najviše pomoći donacijama građevinskog materijala kako bismo što prije sagradili novu kuću i opet imali vlastiti dom. Nema nam druge nego krenuti u gradnju. Sva sreća da imamo obitelj i prijatelje koji nam mogu pomoći s osnovnim da barem ne moramo biti bez krova nad glavom - rekla je tada Ivana Ikić.

Obitelji možete pomoći uplatom na žiro račun Danijelova brata u Raiffeisen banci: Dalibor Ikić, HR 7024840083118781501.